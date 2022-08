Alex Bobicioiu rupe tăcerea și spune de ce nu este alături de fiul său! "La numele tatălui a scris că nu există" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bobicioiu a vorbit despre povestea lui de dragoste cu Simina Loica în mod oficial. Prezent în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Bobiciou a dezvăluit faptul că este împreună cu Simina de trei luni și jumătate, din clipa în care a sărutat-o prima oară.

Alex Bobicioiu, adevărul despre fiul său biologic

Alex a recunoscut că în relația lui nu este totul perfect, ci există și certuri, pornite de la gelozii sau neînțelegeri minore, dar, cu toate acestea, vrea să se logodească la biserică și să aibă o fetiță cu Simina. Bobicioiu nu l-a iertat nici pe Alex Zănoagă, soțul iubitei sale, despre care a spus că nu mai avea o legătură cu Simina de mult timp, apoi, i-a transmis un mesaj pentru lupta care va fi în septembrie în gala RXF.

În repetate rânduri, Alex Bobicioiu a fost acuzat că are un fiu pe care nu l-a vizitat niciodată. Povestea este adevărată și chiar el a vorbit despre ce s-a întâmplat în viața lui înainte să formeze un cuplu cu Simina.

"Nu mi-am văzut fiul din cauza circumstanțelor pe care lumea nu le știe, dar o să ajung să îl văd, sper să pot, pentru că au fost multe alte probleme. Când voiam să merg la el, mă certam cu fosta, mama lui, care îmi vorbea foarte urât. Ei sunt acum în Spania. Copilul nu este pe numele meu, este doar pe al ei. Nici măcar nu am știut când a născut, am aflat abia după. Atât de tare eram certați. Am vrut să merg să o scot din spital, a spus că nu vrea, iar apoi m-a sunat să îmi spună că a trecut la numele tatălui că nu există. M-a supărat foarte tare lucrul ăsta. Dacă știam că acolo scrie Bobicioiu era altceva, dar așa m-a îndepărtat foarte tare, că îmi doream. Mie îmi plac copiii, că altfel nu mă comportam nici cu Dominic așa, nu le fac forțat. Le fac pentru că îmi place și că îl iubesc.", a declarat Alex Bobicioiu.

Bobicioiu și Simina, planuri mari de viitor împreună

Alex Bobicioiu și Simina Loica au planuri mari de viitor împreună. Aceștia s-au gândit deja la cununie și un posibil copilaș. Bobicioiu a mărturisit că deși formează un cuplu de trei luni, părinții lui încă nu au cunoscut-o oficial pe brunetă.

"I-am spus deja te iubesc și ea mie, chiar azi-dimineață mi-a spus. Dar noi preferăm mai mult faptele, decât vorbele. Părinții mei încă nu au cunoscut-o pe Simina, o știu doar de la televizor. Părinții știu povestea, dar prima dată i-am spus mamei. Cu mama vorbesc mai multe chestii. Cu toate că de când sunt cu Simina, nici eu nu am mai fost la mama acasă, de trei luni. M-aș vedea căsătorit cu Simina. Sunt de părere că actele nu te țin împreună, dar aș face ceva religios. Dacă am avea un copil, am face cununia pentru el. Mi-ar plăcea să avem o fetiță.", a mai spus Alexandru Bobicioiu, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

