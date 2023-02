Alex Bobicioiu, totul despre ultima ceartă cu Simina! S-au împăcat, după ce au fost despărțiți zile întregi: “Mi-a fost greu fără să o văd. O iubesc” | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bobicioiu a vorbit, în exclusivitate, despre despărțirea de Simina Loica. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Bobicioiu a confirmat zvonurile că el și Simina au stat separați mai bine de o săptămână, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în relația lor.

Alex Bobicioiu, totul despre despărțirea de Simina

Alex a recunoscut că a plecat din casa Siminei și a preferat să stea departe de ea, din orgoliu. Totuși, după câteva zile, în care au ținut legătura prin mail, deoarece erau blocați pe conturile de socializare, dragostea a învins și amândoi au decis să își mai acorde șanse relației lor, una puternică, în ciuda multora care încearcă să îi despartă.

Alex Bobicioiu și Simina au avut o perioadă în care au fost despărțiți și nimeni nu a știut. Cei doi au avut o ceartă destul de intensă, însă acum s-au împăcat și sunt foarte fericiți. Bobicioiu a povestit care a fost motivul rupturii și cât de gravă a fost situația.

"Sincer, am crezut că va fi definitiv de data asta, dar ne-am înșelat. Nu este definitiv și nici nu ne dorim să fie, doar că așa suntem noi mai orgolioși, mai încăpățânați și din cauza aceasta am ajuns să ne certăm, să stăm despărțiți câteva zile bune, dar am trecut peste orgoliu și am ajuns să fim din nou împreună. Niciodată nu am stat atât de mult despărțiți. Noi suntem niște copii, mai avem momente când suntem imaturi. De la niște lucruri foarte mici, ajunge să se facă dezastru. Ne-am gândit bine și până la urmă am stat de comun acord să vedem unde e greșeala, am discutat și uite că ne este mai bine. Eu am fost cel care am plecat. M-am supărat, am plecat, ne-am blocat peste tot amândoi, am șters pozele și nu ne-am mai vorbit. Ne mai dădeam câte un mail din când în când, că în altă parte nu aveam unde să discutăm.", a declarat Bobicioiu.

Alex Bobicioiu nu își vede viața fără Simina

Alex Bobicioiu s-a întors în brațele Siminei li nu vrea să mai plece niciodată. Au avut ce învăța din ultima ceartă, așa că nu își mai doresc alta. În timp ce erau despărțiși, Bobicioiu a realizat că Simina e femeia lângă care vrea să stea toată viața și să o facă fericită.

"I-am zis că eu nu mă văd cu altcineva în viața asta. În momentul de față eu nu simt. Mă gândeam să mă împac, să nu mă împac, dar totuși, ceva îmi spunea că ea este pentru mine. Mi-a fost greu fără să o văd. O iubesc.", a mărturisit Bobicioiu, la Online Story.

