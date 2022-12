Alex Bodi a elucidat misterul celor două ceasuri pe care le poartă! Afaceristul ne-a mărturisit de ce le poartă și dacă îl copiază sau nu pe Maradona | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bodi este clar un bărbat plin de stil, iar recent a fost surprins cu niște accesorii de senzație. Vedeta a purtat două ceasuri, iar tabloidele au scris imediat că îl copiază pe Diego Maradona.

Jurnaliștii Wowbiz.ro au discutat cu celebrul afacerist și au aflat misterul din spatele celor două ceasuri cu care a fost surprins Alex Bodi. Vedeta recunoaște că este fan fotbal, dar ne-a mărturisit că nu ar încerca niciodată să îl copieze pe Maradona.

Îl copiază sau nu Alex Bodi pe Maradona

Diego Maradona este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai tuturor timpurilor, iar el era recunoscut și pentru gestul său de a purta două ceasuri, câte unul la fiecare mână. Deși s-a speculat mult cu privire la gestul lui Maradona, sportivul a recunoscut că exista un motiv și mai simplu. Ori de câte ori pleca din țară, voia să aibă un ceas care arată ora țării în care se afla și unul care să indice ora din țara sa, iar astfel rămânea ancorat în timp și în realitate.

S-a scris recent că Alex Bodi l-ar copia pe Diego Maradona, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat direct cu vedeta și au aflat dacă s-a inspirat sau nu de la cunoscutul fotbalist.

"Maradona e un idol! Nu are cum să-l copieze nimeni. Sunt fan fotbal, dar nu are nicio legătură, iar pe Maradona chiar nu are cum să-l copieze nimeni în lumea asta", ne-a mărturisit Alex Bodi.

Alex Bodi elucidează misterul celor două ceasuri

Vedeta ne-a explicat, în exclusivitate, de ce a fost surprins purtând două ceasuri. Gestul lui Alex Bodi nu are nicio legătură cu cel al lui Diego Maradona, motivul afaceristului fiind unul concentrat pe sport.

"Pur și simplu, unul este un ceas pe care îl port eu în mod normal și celălalt este un ceas smart pe care îl folosesc pentru că chestii fiziometrie, pentru calorii și alte lucruri legate de sport. Îmi măsoară pașii, pulsul de aia l-am avut la mână în momentul respectiv. Eu nu încerc să copiez pe nimeni", a explicat Alex Bodi, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Afaceristul, petrecere de pomină în Dubai

Alex Bodi și-a sărbătorit ziua de naștere chiar de Moș Nicolae, fiind unul dintre norocoșii născuți pe 6 decembrie. Vedeta a avut parte de o petrecere pe cinste în Dubai, acolo unde și-a sărbătorit ziua alături de prieteni și fiicele sale.

"Sunt plecat din țară, iar de Sf. Nicolae este și ziua mea de nume, dar și ziua mea de naștere. Acum să vedem ce surprize primesc și ce cadouașe, dar cele mai frumoase cadouri cred că mi le fac eu singur.

Cel mai frumos cadou e faptul că sunt fetele mele cu mine și suntem bine. E mai mult decât suficient! Să fim sănătoși și restul vine de la sine", a mărturisit Alex Bodi, pentru WOWbiz.ro, la acel moment.

Vedeta ne-a explicat că cele mai frumoase cadouri și le face singur, știind exact ce își dorește să primească.

