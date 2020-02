Alex Bodi şi Bianca Drăguşanu au intrat într-un scandal provocat de soţul vedetei. “Astea care tot postați poze cu “Call 911, I’m on fire”....v-au luat cocenii foc in soba sau ce ați pățit?”, a postat Bodi. “Dar, ce cauti tu pe facebook-ul unora care sunt "on fire"? Stiam ca esti casatorit, cel putin asa scrie pe facebook.ul tau, ca ai o sotie care este frumoasa frumoaselor, si mai cred ca esti si serios si fidel. Ori, ma insel eu?”, l-a ironizat o internaută. „Tie pe Facebook iți apare doar soțul tău?? Ca nu înțeleg de ce ma tragi tu pe mine la răspundere ? Nu crezi ca e puțin cam deplasata afirmația și îndrăzneala asta?? O zi frumoasa și pace”, a răspuns Bodi. (vezi ce salariu are Alex Bodi la compania specializată în tranzacţii cu microlingouri)

“Oricum, nu-mi apar decat persoanele pe care le caut. Si nu te trag la raspundere, faci cu viata ta ce vrei, dar nu o pune pe Bianca in asemenea situatii neplacute. O expui nedrept”, a replicat femeia. „Ma faci sa ma pun pe mine intr o situație neplăcuta, ca ti as fii zis niște chestii. Hai Doamne-ajuta”, a continuat, iritat, Bodi. „Deci, cel mai grav ar fi sa te pui pe tine intr-o situatie neplacuta?! Pe Bianca nu conteaza in ce situatie o pui aratand pe fata ca esti cu ochii dupa toate??!”, a mai scris femeia. „Mi-a zis Bianca sa va spun sa va vedeți de cratiță și sa nu ma mai căutați pe mine aici, iar eu iti spun sa te duci dracu’ cu teoriile tale tâmpite!”, a răbufnit Bodi.

Alex Bodi şi Bianca Drăguşanu au intrat într-un scandal: „Nu aș accepta înșelatul"

Soţul Biancăi Drăguşanu a povestit la Teo Show despre una dintre cele mai grele perioade din viața lui, atunci când nu îi mergea bine nici pe plan profesional și nici pe plan personal. „În 2012 am avut parte de o lovitură foart puternică, am avut un declin pe toate părțile. Părinții mei s-au supărat pe mine, mi-am pierdut afacerile, am pierdut bani și m-am desprțit și de mama fiicei mele mari. A durat să îmi revin, dar mi-am dat seama că nu am de ales. Mulți s-au bucurat de eșecul meu (...)”, a povestit Alex Bodi la Teo Show.

a explicat Alex Bodi la Teo Show.