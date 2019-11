Alex Bodi a fugit la capătul lumii după scandalurile cu Bianca care parcă nu se mai termină. Zilele trecute, Bodi a zburat spre Bogota, capitala Columbiei, acolo unde compania specializată în tranzacţii cu microlingouri pentru care lucrează a avut o conferinţă de prezentare. Bodi i-a însoţit pe şefii săi, croatul Josip, dar şi pe preşedintele companiei, Harald Seiz. (vezi motivul pentru care Bianca a fost chemată în faţa judecătorilor)

Bodi a participat la mai multe şedinţe şi s-a fotografiat cu diverşi participanţi la eveniment. Plecarea în Columbia a venit la fix după o perioadă tensionată, presărată cu scandaluri, Bodi fiind surprins cum a agresat-o pe Bianca în stradă. „Normal că în fiecare cupluri există certuri, la noi fiecare ceartă o cataloga ca fiind foarte violentă. Am avut discuții mai aprinse, nu pot să zic că doamna a vrut să sară în fața mașinii, poate a vrut să traverseze strada, eu am prins-o și am tras-o de mână. Am reacționat mereu foarte impulsiv și asta e. Îmi scrie multă lume dacă e adevărat că ne despărțim. Nu mi-a luat pașaportul, a fost o declarație pe care am spus-o în glumă”, a spus Bodi.

Alex Bodi a fugit la capătul lumii după scandalurile cu Bianca: "Pe data de 3 decembrie vom divorța"

"Într-adevăr pe data de 3 decembrie vom divorța, am luat decizia de comun acord. Va fi definitiv, indiferent de alte discuții apar pe tema asta. Ne dorim amândoi lucrul acesta. Cred că timp de un an de zile, am cam făcut-o pe ea femeie, am ridicat-o la alte înălțimi decât se aștepta, nu vreau să intru în alte detalii, doar vreau să specific că omul care a dormit la ea în casă să-i spunem doamnei Bianca că ridichile stau în pământ. Am dormit la ea în casă pentru că așa am căzut de acord, eu aveam casă în București. Eu i-am tratat fetița ca pe un copil de-al meu, o mamă și o doamnă de afaceri nu postează ce postează ea și nu face ce face pentru a-și arăta maturitatea.”, a mai declarat afaceristul.