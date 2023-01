Alex Bodi a răbufnit când a văzut imaginile cu el și Iulia Sălăgean! Afaceristul pune capăt tuturor speculațiilor: "O deranjează pe Ema" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bodi este un om de afaceri român care a devenit cunoscut în urma unor povești controversate, dar și pentru viața de lux pe care o duce.

Alex Bodi reacționează la speculațiile despre fosta soție

Deși are un aspect impunător, de bărbat dur, pe interior este un tată devotat, un om sensibil, a cărui prioritate a fost mereu familia.

De curând, Alex Bodi a fost surprins de paparazii la mall, împreună cu Iulia Sălăgean, foarte apropiați, cu gura până la urechi când se priveau. Unul dintre gesturi i-a pus pe gânduri pe internauți și anume o palmă la fund, care a ridicat semne de întrebare despre relația lor. Contactat de WOWbiz.ro pentru a afla adevărul, afaceristul a pus punct speculațiilor și a închis gura celor care au numit gesturile lui față de fosta soție, intime.

"Ce e așa intim? Am văzut că se spune asta, să spună cât vor. A fost pur și simplu din prietenie, tot timpul. Nu există tensiuni sau dușmănie. Am ieșit cu fata în mall, i-am cumpărat ceva, fata era super bucuroasă. Nu văd de ce se interpretează altceva, Doamne ferește.", a spus Alex Bodi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ema Uta, deranjată de speculațiile despre relația lui Alex Bodi și Iulia Sălăgean

Alex Bodi ne-a mai spus și faptul că iubita lui, Ema, este deranjată de aceste situații care apar public, așa că mereu încearcă să nu lase loc de interpretări. Cum inevitabilul s-a produs deja, afaceristul ne asigură că între el și Iulia Sălăgean nu este nimic mai mult decât prietenie.

"Îți dai seama că o deranjează, că nimănui nu i-ar plăcea sau conveni să se întâmple lucrurile așa. Cum îți spun ție, așa spun tuturor. Nu există loc de altă interpretare sau starea mea de spirit, că sunt fericit și bucuros când e fata lângă noi, cu mine și cu ea. Eu tot timpul am avut o relație bună cu Iulia și se poate interpreta ca fiind ceva mai mult decât atât, dar nu este vorba despre așa ceva. Eu abia m-am întors cu Ema din vacanță, am fost plecați două săptămâni și ceva. Nu există altceva.", a mărturisit Alex Bodi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alex Bodi a rămas prieten cu fosta soție

Alex Bodi iubește luxul, opulența, asta pentru că își permite, dar uită de toate când e vorba de copii. Pentru binele lor e în stare să facă orice sacrificiu. Un lucru de lăudat este relația pe care o are cu fost soție, Iulia Sălăgean. Deși în trecut au existat discuții, tensiuni, iată că astăzi sunt mai uniți ca niciodată, pentru a-și vedea copiii fericiți. Afaceristul ne-a spus care este secretul unei relații armonioase cu fosta și motivul principal pentru care rezistă.

"E foarte important ca părinții să rămână în relații bune, pentru binele copilului. Oamenii uită, iartă, iubesc, urăsc, dar un copil rămâne cu niște traume. Să nu simtă din partea părinților ură, să sufere sau să simtă tensiuni între părinți e un lucru care contează foarte mult și ajută în creșterea și educația copilului. Atunci când îți dorești ce-i mai bun pentru copilul tău, logic că oferi, lași de la tine, dai sfaturi, adică faci chestii constructive pentru binele copilului. Așa suntem noi, nu i-am implicat pe copii în ale noastre. Indiferent de ce situație personală am avut sau viețile noastre, nu am implicat copiii. Din fericire, cu mama Selenei mă înțeleg super bine. Multă lume credea că suntem supărați sau că existau anumite tensiuni între noi. Niciodată. Când îți dorești binele copilului tău, lași de la tine, atât eu cât și ea, bine, poate eu sunt puțin mai complicat sau poate, în opinia mea, s-au întâmplat anumite chestii care ne-au marcat, iar e posibil să fac anumite greșeli. Ea tot timpul mă susținea, mă ajuta cum să depășesc momentele, o ajuta pe Selena, o pregătea. A fost un an de zile în care nu am avut voie să luăm legătura. Era super trist să stai să îți vezi fata că îți pune întrebări despre ambii părinți, de ce nu se văd și așa mai departe și nu știa ce să îi răspundă, așa că a pregătit-o pe fată foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, ne dorim binele fetei, comunicăm, asta e cel mai important.", a declarat Alex Bodi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

