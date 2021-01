Alex Bodi, declarații emoționante după ce s-a întors acasă din arestul preventiv: ”Au fost niște momente foarte grele”

In articol:

Alex Bodi este mai împlinit ca niciodată. Afaceristul a trecut prin momente grele, fiind pus la încercare de viață, însă a reușit să treacă cu brio peste ele și să se întoarcă acasă, lângă iubita lui. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a vorbit despre perioada din arest, dar și despre clipele petrecute acasă.

Citeste si:Daria Radionova, anunțul mult așteptat despre sarcină! Alex Bodi va fi din nou tată?

Acesta a oferit un interviu pentru Antena Stars, unde a mărturisit că a avut parte de momente grele, însă totul a revenit la normal atunci când și-a văzut fetițele și pe Daria Radionova, iubita lui.

”Nu am fost la închisoare, cum zice toată lumea, am fost în arest preventiv. Au fost niste momente foarte grele. Sănătatea și libertatea sunt două elemente cheie. Văzând persoanele care te iubesc, stiind că ai o familia, lume care crede in tine, care se bazează pe tine, astea m-au făcut mai puternic. Nu pot să-i dezamăgesc. În primul rând lupt pentrumine. Ce am făcut în viată nu a fost să demonstrez nimănui, ci mie”, a spus afaceristul, în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si:Alex Bodi radiază de fericire lângă Daria Radionova! Sărut pătimaș la miezul nopții FOTO

Citeste si: Primul sondaj la guvernare. Românii nu au încredere în echipa Cîțu - evz.ro

Citeste si: Ce se va întâmpla cu persoanele care se vor vaccina împotriva coronavirusului. Anunțul făcut de autorități - bzi.ro

Alex Bodi a mai vorbit și despre faptul că Daria, iubita lui, i-a fost aproape și că i-a dat putere. Partenera lui i-a făcut o surpriză, atunci când Bodi a ieșit din arestul preventive.

”Prima dată când am venit acasă, Daria era super entuziasmată si mă aștepta acasă. Mi-a facut o surpriza cu niste prieteni, a fost un soc super placut. Dupa doua zile mi-am vazut prima data fetita cea mica, apoi am vorbit si cu fetita cea mare si mi-a adus-o de Sărbători. Pentru mine cea mai mare durere și cea mai mare bucurie sunt copiii mei.

Daria mi-a dat dovată de un caracter cum nu pot spune în cuvinte, mi-a dat putere. Nu sunt robot, toți ne hrănim cu sentimente. Noi am avut alte războaie de dus și ea fiind aici singura, nu i-a fost usor. Ea tinea legătura cu ai mei, cu parteneri de ai mei, chiar mi-a fost un sprijin. Eu o sunam pe ea o dată la două zile”,a mai povestit Alex Bodi.

Alex Bodi si Daria[Sursa foto: Instagram]

Alex Bodi, detalii despre procesul în care este implicat

Iubitul Dariei Radionova a ținut să precizeze și câteva aspecte, care au stârnit vâlvă în spațiul public. După arestul preventiv, Alex Bodi a vorbit pentru prima dată despre acele zile foarte grele.

”Momentan, chiar după cele întâmplate, chiar dacă a fost o încercare foarte grea pentru mine, și cred că pentru orice, chiar vreau să subliniez că tot răul ăsta a fost spre bine. Îți dai seama de adevăratele persoanele care îți rămân alături indiferent de momentele prin care treci, de situație, chiar dacă ai sau nu nevoie de ei, important este să știi că ai pe cine te baza.

Cei care mi-au întors spatele, de fapt, și-au întors lor spatele pentru că mie nu-mi întoarce nimeni spatele, pentru că nu am nevoie de nimeni și nu am avut niciodată. Eu am mai avut un impas în urmă cu șapte ani, dar nu cu justiția, dar au fost momente grele, cam prin aceleași lucruri am trecut și atunci. Iar acum sunt convins că o să trec căci îmi cunosc situația, am încrederea în justiție și în avocatul meu, suntem și prieteni, nu doar client-avocat.

Și asta o să se eluciteze cât de curând. Da, am speranțe și cred, pentru că știu adevărul, pentru că știu substanța care se ascunde în spatele acestei situație”,a spus fostul soț al Biancăi Drăgușanu, pentruStar Magazin.