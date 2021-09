Alex Bodi, despre acuzațiile că și-ar fi obligat fosta soție să se prostitueze: „Nu am forțat-o!”

In articol:

Alex Bodi a spus adevărul despre acuzațiile legate de fosta lui soție, Iulia Sălăgean. De-a lungul timpului, au existat bănuieli că afaceristul ar fi obligat-o să se prostitueze.

Alex Bodi, adevărul despre fosta soție

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alex Bodi a declarat că în prezent nu există nicio acuzație din partea fostei sale soții, Iulia Sălăgean, la adresa lui.

Mai mult, el neagă faptul că ar fi trimis-o la produs.

„Niciodată. În primul rând Iulia Sălăgean nu are declarații sau sau denunțuri împotriva mea. Ea a fost chemată ca martor în septembrie și a specificat că nu am forțat-o, nu am obligat-o, pentru că ea a muncit din proprie inițiativă. Între mine și ea nu au existat niciodată episoade de violență sau abuzuri. Era dansatoare într-un club. Referitor la domnul Adrian Tâmplaru este nașul fetei mele pe care l-am cunoscut în Germania când avea un restaurant. Dânsul se ocupa de restaurant și timp de 2 ani eu nu l-am văzut să se implice în afaceri ilegale”, a spus Alex Bodi.

El a explicat că de la nașterea fiicei sale i-a trimis banii Iuliei Sălăgean și în niciun caz nu primea bani de la fosta soție, din prostituție .

a mai spus Alex Bodi.