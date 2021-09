Alex Bodi, dezvăluiri despre primele întâlniri cu Bianca Drăgușanu. Cum și-a înselat soția cu focoasa blondină

Alex Bodi și-a înselat soția cu Bianca Drăgușanu 22:53, sep 19, 2021 Autor: Loredana Dobre

Alex Bodi a dat mai multe detalii despre modul în care a început relația controversată pe care a avut-o cu Bianca Drăgușanu.

Alex Bodi și-a înșelat soția cu Bianca Drăgușanu

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alex Bodi a vorbit despre relația cu Bianca Drăgușanu.

Omul de afaceri a dezvăluit că s-a îndrăgostit de blondină pe vremea când încă era căsătorit cu fosta soție.

El a spus că pentru o perioadă de câteva luni a avut o relație în paralel cu Bianca Drăgușanu, în timp ce era un bărbat însurat. „Da, păi ăsta este adevărul. Eu am cunoscut-o pe Bianca în 2018, în august, adică exact acum trei ani, la Mamaia, când ea era cu fostul ei iubit. Ne-am întâlnit, am început să vorbim, am ajutat-o cu o chestie, ulteiror am început să ne vedem din ce în ce mai des și am început relația. Asta a fost în septembrie, iar eu de soția mea am divorțat în noiembrie. Deci, timp de două-trei luni am fost împreună în timp ce eu eram căsătorit”, a spus Alex Bodi.

Alex Bodi și Denise Rifai

Mai mult, el a mărturisit că tot ce a fost între el și frumoasa blondină a fost o iubire adevărată, cu sentimente puternice. „Nu am avut niciun interes. Singura dorință a mea și a ei a fost, amândoi ne-am dorit să facem asta. N-am avut alt interes. Ne-am cunoscut, ne-am iubit și am decis să ne căsătorim”, a mai spus afaceristul.

Alex Bodi a recunoscut că în prezent îi displace eticheta de „fost iubit al Biancăi Drăgușanu”. „Momentan mă deranjează pentru că nu mai sunt. Bănuiesc că și pe ea o deranjează să fie numită fosta soție a lui Bodi, din moment ce nu mai avem nicio legătură unul cu celălalt”, a mai spus Alex Bodi.