Alex Bodi e în război deschis cu fanii Biancăi Drăgușanu, chiar dacă el se află în vacanță în Croația, în țara amicului și partenerului de afaceri Josip. La o fotografie postată de Bodi, o admiratoare a acestuia a scris un mesaj de susținere a acestuia în scandalul despărțirii de Bianca, care are și ea susținători pe paginile de socializare. ( vezi prima fotografie cu Alex Bodi și Daria Radionova

„O sa îmi permit sa las un comentariu aici pentru fanele înrăite ale D-nei B..care susțin ca ai devenit celebru datorită ei și nu îți asumi..1 dacă ați fi mai cerebrale ați știi ca el ar fi devenit o pers cunoscuta in Rom mai devreme sau mai târziu datorită afacerilor lui pe care le are și in Rom nu doar in alte tari .. 2 sa nu aveți impresia ca datorită ei ar avea un asemenea imperiu ca la cum se văd lucrurile de afara mai muIti nervi ia creat in toți ani ăștia alături de ea ..”, a scris fana lui Bodi.

Alex Bodi e în război deschis cu fanii Biancăi Drăgușanu: "Puțin o să pricepeți"

„3. ca va bucurați ca vai câți urmăritori are ea calitatea bate cantitatea in plus ea are 1 milion de followerii sunt acolo negreșit nu se știe câți sunt reali dar asta o lăsam la o parte ce credeti el are doar vizibil peste 1 milion de € avere haideți ca totul se învârte in jurul banilor in ziua de azi e bine de precizat chiar dacă poate nu ar fi trebuit ,cu toate astea ești de o modestie rar întâlnită și nu te lauzi cu nimic ..cifra de afaceri a Ei in schimb cam are de suferit și nici contractele nu-i bat la usa ca odinioară de asta ei place scandalul ca asta se vinde in Rom și din ceva trebuie sa trăiască și dansa ..”, a continuat femeia.

„Il acuzați și îl faceți in fel și forma fără ca el sa va fi greșit cu ceva vouă personal ..dar toate și toți vati dori sa fiți in locul lui credeți-mă ..dar din simplu fapt ca sunteți niște persoane lipsite de caracter și fără principi nu o sa aveți nimic in viața nu o sa puteți excela sau evolua .. mulți și multe o sa citiți comentariu și puțin o sa pricepeți ..o zi buna D-nul Alex și mult succes in viața”, a încheiat admiratoarea lui Alex Bodi.

Alex Bodi e în război deschis cu fanii Biancăi Drăgușanu: "Nu au potențial"

„Merci frumos asemenea și tie. In viața nu trebuie sa demonstrezi nimănui nimic cine esti si ce potențial. Dar când va trebui sa demonstrez,o sa intre mulți in depresii. Paraziții ăștia care ataca și se bucura la o vorba din partea ei,ar trebui sa o laude și sa i facă complimente,dar nu sa atace lumea. Dar aici se vede diferența între noi. Zi buna”, a răspuns Bodi, care s-a luat de fanii Biancăi.

„Prea mare aroganta pe ea inainte acum ceva ani o credeam ok cat de cat dar cand am vazut felul cum vorbeste si aroganta din cuvinte asa ca mai bine lasa , toti arunca cu noroi in el ,urat oricum la oameni mediocri nu ai ce sa ceri intreaba-i care este ultima carte citita sau ultima fapta buna facuta sau ultimul lucru daruit din suflet habar nu au ce inseamna !!!”, a scris o alt[ admiratoare a lui Bodi despre Bianca.

„Va rog sa nu mai jigniți vedetele. Mai bine dam noi dovada de înțelepciune, lasă-i pe fani sa riposteze si folosim rețelele pt a posta chestii frumoase si pozitive. Restul care nu au ce face, o sa încarce sa atace ..dar din păcate pt ei nu au potențial. Un zid nu se clintește când dai cu avioane de hârtie in el . Zi buna”, a încheiat discuția Alex Bodi.