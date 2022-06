Alex Bodi, în doliu: „Drum lin spre ceruri”. O ființă dragă afaceristului s-a stins din viață

In articol:

Alex Bodi trece prin momente grele. Afaceristul a anunțat recent, pe pagina personală de Instagram, că o ființă dragă lui s-a stins din viață. Din nefericire, este vorba despre animalul său pe care îl iubea foarte mult, calul lui.

În nenumărate rânduri, Alex Bodi a mărturisit despre animalul său că îl iubește enorm, iar acum, afaceristul a împărtășit vestea tristă cu fanii săi din mediul online.

Bărbatul a postat un filmuleț cu calul, alături de care a transmis și un mesaj.

„Drum lin spre ceruri, prietenul meu iubit!”, a scris Alex Bodi, pe pagina personală de Instagram.

Calul lui Alex Bodi [Sursa foto: Instagram]

Alex Bodi a vorbit despre ceea ce îi lipsește

Deși are tot ceea ce își dorește, în urmă cu ceva timp, Alex Bodi a vorbit despre ceea ce îi lipsește cel mai mult. Cunoscutul afacerist a mărturisit că, cea mai mare bucurie a sa o reprezintă timpul petrecut alături de familia și copiii lui, însă tot ceea îi lipsește acum este liniștea.

"Cred că nu există om pe pământul acesta care să spună <<Da, eu sunt împlinit complet și am parte de toate.>> Sunt momente în care nu recunoști neapărat că duci lipsă de ceva, dar se compensează una pe alta. E super simplu: Vrei să faci bani, nu o să ai timp de alte chestii. Când ești plecat, nu o să poți sta cu familia. Când ești cu familia, nu poți să te bucuri de alte chestii. Lucrurile materiale îți dau plăcerea aia de moment, dar dacă stai să te gândești cu adevărat, fericirea și lucrurile care te fac super împlinit, pentru mine cel puțin, sunt familia și copiii. Astea sunt primordiale. Dar câteodată îmi lipsește liniștea, atât.", a spus Alex Bodi, în cadrul interviului de pe WOWnews.

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, Alex Bodi a vorbit și despre faptul că singura sa prioritate în momentul de față este să scape de probleme, pentru a putea avea o viață normală, din nou, fără restricții, și pentru a-și putea duce la bun sfârșit planurile pe care le are.

"Singura mea prioritate acum este să scap de problemele mele și să pot avea o viață normală din nou, adică să nu existe niciun fel de restricții, limite, să pot să călătoresc, să pot fi din nou cu familia mea, să îmi văd de afacerile mele, de lucrurile care cu adevărat fericit, să îmi dedic timp și mie. Am avut avut un an și jumătate în care am stat puțin în stres. Dar na, dăm înainte, supraviețuim.", a declarat Alex Bodi.