Alex Bodi a postat recent o fotografie cu el si cu Bianca, iar descrierea pozei suna mai mult ca o declaratie de dragoste si loialitate.

Certurile dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi au fost publice, iar cei doi au anuntat de comun acord ca vor divorta pe 3 decembrie. Recent, Bodi a postat o fotografie impreuna cu Bianca, care ridica semne de intrebare cu privire la relatia dintre cei doi.

Alex Bodi o numeste pe Bianca Dragusanu unica femeie din viata lui

Poza postata de afacerist pe contul sau de Instagram este de la un eveniment care a avut loc recent. In descrierea fotografiei, Bodi a scris "the one", adica "unica".

Postarea si descrierea sunt in contradictie cu ultimele declaratii ale celor doi, hotarati sa divorteze. Bianca a declarat recent ca nu mai exista nimic care sa o lege de Bodi si ca vor divorta.

„Vreau sa declar ca vom divorta si ca voi divorta, indiferent de parerea pe care o are el. Relatia noastra s-a încheiat. Nu mai avem niciun subiect comun. S-a consumat tot ce exista între noi. În rest, nu mai comentez nimic despre relatia care tocmai s-a încheiat, pentru ca viata merge înainte, eu sunt un om pozitiv care nu va recurge niciodata la gesturi extreme si care este foarte mândru de realizararile si de deciziile lui. Sunt un om hotarât si, în momentul asta, sunt mai hotarât[ ca niciodata sa divortez. Si voi divorta pe 3 decembrie”, a declarat Bianca Dragusanu.

De asemenea, Bodi a declarat ca divortul a fost de comun acord si va avea loc pe 3 decembrie.

”Pe data de 3 decembrie vom divorta, am luat decizia de comun acord. Va fi definitiv, indiferent de alte discutii apar pe tema asta. Ne dorim amândoi lucrul acesta. (...) Am dormit la ea în casa pentru ca asa am cazut de acord, eu aveam casa în Bucuresti. Eu i-am tratat fetita ca pe un copil de-al meu, o mama si o doamna de afaceri nu posteaza ce posteaza ea si nu face ce face pentru a-si arata maturitatea. Normal ca în fiecare cupluri exista certuri, la noi fiecare cearta o cataloga ca fiind foarte violenta. Am reactionat mereu foarte impulsiv si asta e”, a declarat Alex Bodi într-o emisiune de televiziune.