Alex Bodi nu a mai rezistat şi a răbufnit, iar ulrima sa postare e relevantă. Aflat în Columbia, într-o călătorie de afaceri, Bodi s-a pozat la piscina hotelului din Bogota în care este cazat. Foarte tensionat după ultimele scandaluri cu Bianca, Bodi nu a scăpat de resentimente nici la capătul lumii.

Alex Bodi nu a mai rezistat şi a răbufnit: "Nu toți sunt veninoși!"

„Toți şerpii sâsâie...dar nu toți sunt veninoși! Grijă mare de ce crengi vă încolăciți...că se pot rupe!”, a scris Bodi. El s-a referit, probabil, la cei care îi ţin partea Biancăi, mai ales că aceasta a fost surprinsă de mai multe ori în timp ce era agresată de Bodi. (vezi cum a reacţionat Alex Bodi când i s-a spus că e un tip periculos)

Alex Bodi nu a mai rezistat şi a răbufnit: "În fiecare cuplu există certuri"

„Normal că în fiecare cuplu există certuri, la noi fiecare ceartă o cataloga ca fiind foarte violentă. Am avut discuții mai aprinse, nu pot să zic că doamna a vrut să sară în fața mașinii, poate a vrut să traverseze strada, eu am prins-o și am tras-o de mână. Am reacționat mereu foarte impulsiv și asta e. Îmi scrie multă lume dacă e adevărat că ne despărțim. Nu mi-a luat pașaportul, a fost o declarație pe care am spus-o în glumă”, a spus Bodi.