Alex Bodi nu mai suportă scandalurile cu Bianca Drăguşanu după cum reiese dintr-o postare de acum câteva zile. Plină de autoironie, aceasta vine într-un context în care Bodi a fost protagonistul mai multor episoade violente în care a bruscat-o pe Bianca. “Ştiu că într-o zi voi ajunge undeva sus. De exemplu, la ultimul etaj al unui spital de nebuni.”, a scris Bodi. (vezi motivul pentru care Bianca a fost chemată în faţa judecătorilor)

Alex Bodi nu mai suportă scandalurile cu Bianca Drăguşanu. Şi Bianca a clacat

Ultima ceartă a celor doi s-a consumat în această săptămână, în parcarea unui local. Situația între cei doi soți era vizibil tensionată, iar, la un moment dat, Bianca s-a întors cu spatele la soțul ei și a plecat hotărâtă de lângă el. Bodi a fugit după ea și a prins-o de mână, trăgând-o cu forța spre el, apoi a luat-o în brațe încercând să o împace. Presa a relatat că, disperată, Bianca ar fi încercat să se arunce în faţa unei maşini.

Alex Bodi nu mai suportă scandalurile cu Bianca Drăguşanu: "Nu vreau să dau mai multe detalii"

"Din respect pentru relația pe care am avut-o, nu vreau să dau mai multe detalii, dar totuși mi se pare exagerat să se scrie despre mine că aș fi vrut să mă arunc în fața unei mașini. Am un copil, sunt o femeie echilibrată, conduc o afacere de succes, de foarte mulți ani. Nu am motive nici măcar să intru în depresie. Depresia pentru mine este un lux, iar dramele pentru mine sunt ceva de poveste. Am avut o relație, într-adevăr, mai tensionată și atipică, cu acest om pe care am să-l respect datorită faptului că s-a trezit lângă mine și în casa mea aproximativ un an de zile”, a declarat Bianca Drăgușanu.