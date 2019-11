Alex Bodi a răbufnit!

Soțul Biancăi Drăgușanu a decis să ia atitudine și să facă lumină în ceea ce privește neînțelegile din cuplul lor. Alex Bodi o acuză pe Bianca Drăgușanu că are un comportament total nepotrivit pentru o mamă și o femeie cu pretenții.

Alex Bodi o face praf pe Bianca Drăgușanu! E prima oară când face declarații atât de dure despre soția lui

Omul de afaceri este și el decis ca la începutul lunii decembrie să divorțeze de cea cu care s-a căsătorit în august.

Citeste si: Mesajul șocant publicat de Bianca Drăgușanu! Încă o aluzie la aventurile soțului ei, Alex Bodi

Citeste si: Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce a fost filmată iar în scandal cu Alex Bodi în plină stradă! A vrut să se arunce în fața mașinilor?

Normal că în fiecare cupluri există certuri, la noi fiecare ceartă o cataloga ca fiind foarte violentă. Am avut discuții mai aprinse, nu pot să zic că doamna a vrut să sară în fața mașinii, poate a vrut să traverseze strada, eu am prins-o și am tras-o de mână. Am reacționat mereu foarte impulsiv și asta e. Îmi scrie multă lume dacă e adevărat că ne despărțim. Nu mi-a luat pașaportul, a fost o declarație pe care am spus-o în glumă”, a declarat Alex Bodi într-o emisiune de televiziune.