Bianca Drăgușanu a apărut de ziua ei în emisiunea Teo Show. În timp ce vorbea despre relația ei cu Alex Bodi, frumoasa blondină a izbucnit în lacrimi și a spus că încearcă să ajungă la un echilibru, dar că relația cu soțul ei este una foarte tensionată. Chiar de ziua ei, diva a fost certată de partenerul de viață din cauza unei fotografii pe care ea a publicat-o în mediul online. Estre vorba despre o imagine în care ea apare într-un sacou roz, descheiat, cu vedere la abdomentul perfect și bustul generos.

După ce Bianca Drăgușanu a plâns vorbind despre problemele cu care se confruntă, Alex Bodi a venit și el în platoul Teo Show. La un moment dat a adus în discuție și fotografia din cauza căreia s-a certat cu soția lui. Afaceristul a evidențiat faptul că vrea să aibă lângă el o femeie de afaceri puternică și care se face remarcată prin succesul pe care îl are, nu prin felul în care arată.

Alex Bodi, primele declarații despre cearta cu Bianca Drăgușanu

„Din moment ce esti o femeie de afaceri, esti sotie, ce vrei? Să pozezi in Playboy? E mai bine să fii acoperită, ca de dezbrăcat se dezbracă toată lumea. Eu i-am spus de multe ori că o apreciez mai mult cand se îmbracă elegant, se îmbracă frumos”, a spus Alex Bodi.

Deși azi ar trebui să-și sărbătoreacă ziua de naștere, Bianca Drăgușanu a spus că, din cauza tensiunilor dintre ea și Alex Bodi, nu știe dacă vor face ceva special în această seară.

Citeste si: Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, momente tensionate în direct! „Deci lucrul ăsta voiam să îl evit în public. Nu am cum să îmi cer iertare”

„Eu i-am spus de azi dimineață, după ce am avut discutia. Nu că ea nu își permite, dar i-am zis „lasă-mă să îți organizez, că am vorbit cu niște persoane”. A spus că nu are nevoie. Dacă eu vreau să fiu ok cu tine și tu îmi spui că nu ai nevoie, cum să îți fac ziua mai frumoasă?”, a mai spus Alex Bodi.