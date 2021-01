Alex Bodi rămâne în arest la domiciliu încă 30 de zile! Ulterior, afaceristul trebuie să se prezinte iar în fața magistraților pentru o nouă decizie

In articol:

A fost o zi mare pentru fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, Alex Bodi. Astăzi, acesta s-a prezentat în fața instanței de judecată care a luat o nouă decizie în cazul său, una favoriabilă am putea spune. Afaceristul va rămâne în continuare în ares la domiciliu, însă nu singur, ci alături de iubita lui, Daria Radionova.

Alex Bodi rămâne în arest la domiciliu

Chiar înainte de sărbătoarea Crăciunului, Alex Bodi a fost trimis în arest la domiciliu , după ce timp de o lună a fost în arestul IPJ Dolj, având calitatea de suspect într-un dosar care vizează trafic de persoane, șantaj și grup infracțional organizat.

Însă procuorii DIICOT au contestat decizia magistraților, dorind ca acesta să se întoarcă în arest preventiv. Termenul ar fi trebuit să aibă loc pe data de 18 ianuarie. Alex Bodi a așteptat astăzi noua decizie a judecătorilor din Craiova și a primit și răspunsul.

Nu știu ce va fi. Vedem după. Nu știu cât va dura, habar nu am. S-a amânat puțin din ce am înțeles.", a declarat Alex Bodi pentru Antena Stars, înainte de a intra în sala de judecată.

Potrivit informațiilor din dosar, fostul iubit al Bianăi Drăgușanu, Alex Bodi, va rămâne în continuare în arest la domiciliu în perioada 17 ianuarie - 15

februarie. La finalizarea celor 30 de zile, acesta va trebui să se prezinte din nou în fața magistraților pentru o nouă decizie în cazul său.

Daria Radionova

Cât de greu i-a fost în arestul preventiv!

Afaceristul a povestit că perioada petrecut în arestul preventiv a fost extrem de grea. Este o experiență pe care sigur nu o va uita niciodată,

iar singura care i-a dat putere să treacă peste aceste momente cuplite din viața lui a fost actuala iubită, Daria Radionova.

Citeste si:Alex Bodi și Daria Radionova, dezvăluiri din relația de cuplu: ”Sunt cel mai îndrăgostit și împlinit”

„Nu am fost la închisoare, cum zice toată lumea, am fost în arest preventiv. Au fost niste momente foarte grele. Sănătatea și libertatea sunt două elemente cheie. Văzând persoanele care te iubesc, stiind că ai o familia, lume care crede in tine, care se bazează pe tine, astea m-au făcut mai puternic. Nu pot să-i dezamăgesc. În primul rând lupt pentrumine. Ce am făcut în viată nu a fost să demonstrez nimănui, ci mie”, a spus afaceristul pentru Antena Stars.