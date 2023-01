Alex Bodi, replică savuroasă pentru Anamaria Prodan, după ce impresara l-a felicitat că și-a pus familia mai presus de iubită: "Nu sunt cel mai bun exemplu!" | EXCLUSIV

In articol:

Alex Bodi și Ema nu mai formează un cuplu, iar afaceristul a decis să anunțe acest lucru în timpul unui live pe contul său de Instagram.

Afaceristul a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostei sale partenere, însă a explicat și motivul care a stat la baza deciziei de a pune punct relației.

Alex Bodi a precizat că își dorește tot ce e mai bune pentru copiii săi și nu ar vrea să existe vreo barieră între el și aceștia. Gestul său a fost privit cu admirație în rândul vedetelor, Anamaria Prodan având chiar și o reacție la ea pe story, unde a mărturisit că au rămas puțini bărbați adevărați în România.

Alex Bodi, primele declarații după ce a anunțat despărțirea de Ema Uta

Jurnaliștii Wowbiz.ro au discutat cu Alex Bodi, la scurt timp după ce afaceristul a anunțat despărțirea de Ema Uta.

Alex Bodi a explicat că a făcut ceea ce a simțit că este mai bine pentru copiii săi și a ținut să facă publice veștile pentru a înceta bârfele și zvonurile construite în jurul său.

"Eu nu vreau să mă dau pe mine ca un exemplu sau ca cel mai bun exemplu. Eu consider că cine își iubește copiii, indiferent că e tata sau mamă, nu trebuie să existe vreodată o diferență sau să fie vreodată o barieră între tine și copilul tău", a mărturisit Alex Bodi, pentru WOWbiz.ro.

Alex Bodi [Sursa foto: Instagram]

"Nu spun că am dreptate 100%"

Celebrul afacerist a ținut să precizeze că nu ar vrea să se dea drept exemplu și nici nu este de părere că are dreptate 100%, însă știe că a procedat așa cum a simțit și cum a crezut că este mai bine pentru familia lui.

"Repet, nu vreau să mă dau pe mine cel mai bun exemplu și nu spun că toată lumea trebuie să procedeze ca mine.

Nu spun că am dreptate 100%, dar prin live-ul transmis am încercat să fac o diferențiere între opinii și opinii și să nu își mai dea lumea cu părerea sau că atace și să judece greșit, atât pe Ema, cât și pe Iulia. Eu am spus că nimeni niciodată nu are cum să fie mai presus de copiii mei", a mai mărturisit Alex Bodi.

Întrebat dacă mai există șanse se împăcare cu una dintre cele două femei, celebrul afacerist a preferat să fie discret și să nu ofere un răspuns.

"Nu vreau să răspund la chestia asta. Eu sunt omul care nu am luat niciodată decizii pripite, definitive să bat în cuie. Nu vreau să mai răscolesc nimic, cred că lucrurile cel mai bine ni le știm noi personal. Toate lucrurile care se întâmplă, s-au întâmplat și se vor întâmpla sunt în sfera noastră intimă", a mai adăugat el, în exclusivitate.

Alex Bodi [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Alex Bodi despre reacția Anamariei Prodan

Vedeta a apreciat reacția Anamariei Prodan și ne-a mărturisit că nu știe dacă poate fi 100% un exemplu pentru bărbații divorțați și nici nu se consideră astfel.

"Eu îi mulțumesc Anamariei pentru story și pentru felicitări, din păcate eu nu am apucat să văd pentru că am decis să stau puțin deconectat de media după live-ul pe care l-am pus pentru că am primit foarte multe mesaje", a mărturisit el.

Alex Bodi și Ema Uta s-au despărțit, iar afaceristul a făcut anunțul marți, într-un live pe contul său de Instagram.

„Eu și fosta mea iubită ne-am înțeles foarte bine, a fost o relație frumoasă, au fost sentimente, sunt sentimente, ne-am înțeles foarte bine din multe puncte de vedere, dar nu am rezonat

la un singur lucru. Nu pot să spun că nu mi-a acceptat fetița, mi-a iubit fetița, a avut grijă de ea, doar că i-a stat mereu în ghimpe relația noastră când era vorba de Iulia. Indiferent dacă o să fiu sau nu cu Iulia împreună, eu o să-i asigur mereu un trai bun. Iulia mi-a fost alături în cele mai grele momente. Timp de 4 ani și jumătate Iulia m-a așteptat. Ea și-a așteptat bărbatul. Nu vreau sa accept un scandal între Iulia și Ema. Iulia și-a dedicat o parte din viața ei să aibă grija de fetița noastră. Nu o voi judeca niciodată greșit pe Iulia", a mărturisit Alex Bodi, pe contul său de Instagram.

