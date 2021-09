Alex Bodi se aștepta să fie arestat. Ce le-a arătat mascaților în ziua descinderii: „Aveam totul pregătit!”

In articol:

Alex Bodi a vorbit în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre ziua în care a fost arestat.

Alex Bodi, despre ziua în care a fost arestat

Omul de afaceri Alex Bodi a dezvăluit câți bani a făcut din traficul de persoane.

Întrebat câți bani a făcut din traficul de persoane, Alex Bodi a precizat care este prejudiciul din dosar, însă neagă faptul că ar fi avut câștiguri de acest fel. „Ca să fiu sincer, nu am niciun ban câștigat. Tot ce îmi permite legea, aș face publice niște lucruri, dar din păcate nu pot. Așa-numitul prejudiciu se ridică la 4.000 de euro.

Pentru banii aceștia, Iulia a muncit în Germania un an și ceva de zile, cu venituri legale, înregistrate la stat, cu taxe plătite. Eu nu am de la cine să fi traficat sau să fi primit anumite sume de bani, doar că în momentul respectiv și cel de față trebuie să tac și să las ca legea și justiția să-și facă treaba. Sunt sub investigații, se analizează anumite chestii, proveniența banilor, au fost audiați martori, martore și așteptăm ca să vedem veridicitatea acuzațiilor”, a spus afaceristul.

Alex Boda a dezvăzuit că se aștepta să fie arestat, pentru că existau voci care spuneau că este vizat. Mai mult, el a precizat cum i-a așteptat pe mascați în ziua descinderii. Nu mă așteptam, dar am auzit chestii. Ea îmi spunea că a auzit, iar eu mă gândeam că va veni la un moment dat cineva să mă întrebe. Când am fost arestat, aveam totul pregătit și am putut demonstra și bani și tot, chiar din primele zile. Eram pregătit”, a spus Alex Bodi, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.