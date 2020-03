În ziua în care Bianca Drăgușanu a împlinit 38 de ani, aceasta a avut o dispută cu soțul ei. În momentul în care Madi, mama blondinei, a intervenit, lucrurile au degenerat.

Potrivit cancan.ro, cei trei au avut o dispută în parc, iar Bodi a agresat-o verbal pe mama Biancăi.

"Din moment ce esti o femeie de afaceri, esti sotie, ce vrei? Să pozezi in Playboy? E mai bine să fii acoperită, ca de dezbrăcat se dezbracă toată lumea. Eu i-am spus de multe ori că o apreciez mai mult cand se îmbracă elegant, se îmbracă frumos", a spus Alex Bodi.

"Eu i-am spus de azi dimineață, după ce am avut discutia. Nu că ea nu își permite, dar i-am zis "lasă-mă să îți organizez, că am vorbit cu niște persoane". A spus că nu are nevoie. Dacă eu vreau să fiu ok cu tine și tu îmi spui că nu ai nevoie, cum să îți fac ziua mai frumoasă?", a mai spus Alex Bodi la Teoshow.

În ciuda scandalului dintre soțul ei, Alex Bodi, și mama ei, Bianca Drăgușanu încearcă să se bucure de seara aceasta și să își sărbătorească ziua de naștere. Frumoasa blondină a publicat un clip în care apare în mașină, îmbrăcată într-o rochie de seară, semn că merge să petreacă alături de cei dragi. Ulterior, a publicat și o imagine în care și-a etalat silueta perfectă.

Bianca Drăgușanu și-a început ziua plângând din cauza lui Alex Bodi

Invitată la Teo Show de ziua ei, Bianca Drăgușanu a povestit că prima persoană care i-a ural „la mulți ani” a fost Alex Bodi. Tot el a sunat-o ulterior și a certat-o pentru că a publicat o fotografie sexy.

„Primul telefon a fost de la soțul meu, la ora 12.00. Problema este că după aceea m-a sunat și m-a ținut la telefon 45 de minute, l-a deranjat o poză pe care mi-am pus-o pe instagram și care a considerat el că este prea vulgară. Putea să-mi spună să o scot, nu să-mi facă teorie 45 de minute. Se pare că pe el îl nemulțumește acum faptul că sunt prea sexy”, a declarat Bianca Drăgușanu la Teo Show.

Frumoasa blondină a spus că relația dintre ea și soțul ei este una destul de tensionată și a izbucnit în lacrimi în timp ce povestea prin ce trece.

„Eu sunt un om atât de transparent încât am ajuns de nu mai pot să mă prefac. Dacă simt să plâng, eu plâng. Dacă eram fericită, veneam și dansam. Sunt în situatia in care singurul lucru ca să mă descarc e ca să fiu asa, plângând de ziua mea, cine stie ce se poate intâmpla până diseară. Poate lucrurile se vor schimba în bine și se vor remedia.

Inițial stabilisem să ieșim la un restaurant, dar datorită faptului că la mine lucrurile nu sunt foarte clare, încă nu știu ce o să fac. Știe toată lumea și știe o țară întreagă, vedeți cum sunt.

Mă crezi că nici nu mai știu ce să fac? Știu doar că azi e ziua mea și că ar fi trebuit să fiu fericită. Anumite chestii nu depind neapărat de mine, dar încerc să-mi dau putere și să încerc să-mi revin. Va veni timpul să vorbesc și să iți povestesc. Mama mă intreabă „mai poți?”. Teoretic Dumnezeă îți dă cât poți duce, dar eu simt că nu mai pot să duc. În momentul în care am să vorbesc, eu cred că vor vorbi foarte tare faptele. Când voi veni să vorbesc despre ce mi se întâmplă, mă voi simți eliberată”, a declarat Bianca Drăgușanu.