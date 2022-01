Alex Bodi trebuie să se opereze de urgență. Afaceristul se confruntă cu probleme serioase de sănătate: "E de ceva timp, dar am tot amânat"

In articol:

Alex Bodi trece prin momente dificile, după ce o afecțiune mai veche i-a agravat starea de sănătate. Omul de afaceri a recunoscut că urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, într-o clinică din străinătate.

Alex Bodi: "Urmează să mă operez la picioare"

Alex Bodi a mărturisit că problemele de sănătate nu îi dau pace, la început de an. Afaceristul a declarat recent că a luat decizia de a se opera, din cauza unor varice pe care le are la picioare: "Trebuie să plec, am o problemă. Urmează să mă operez la picioare. Am eu o chestie a mea cu varicele.

E de ceva timp, dar am tot amânat și acum cred că va trebui. Ori în Londra, ori în Franța, două clinici diferite. Eu am o problemă cu venele. Am venele prea dilatate. M-am operat acum ceva timp, iar acum trebuie din nou. Îmi pompează sângele tare în vene.", a dezvăluit Alex Bodi, în cadrul unei emisiuni TV.

Alex Bodi s-a întors la fosta iubită, Daria Radionova

Recent, după ce s-a afișat în compania mai multor vedete din România, Alex Bodi și-a luat prin surprindere fanii cu o veste neașteptată.

Milionarul și fosta lui iubită, Daria Radionova, au decis să își mai dea o șansă, atunci când s-au întâlnit întâmplător la Londra: "După 9 luni, eu și Alex am decis să încercăm din nou. Nu am nevoie să mă judecați, fac ce vreau, e viața mea și iau propriile decizii. Am fost logodiți, am fost împreună mult timp. Nu a mers atunci, dar cine știe ce ne-a pregătit Dumnezeu de data asta.", a declarat Daria Radionova, pe contul ei de Instagram.

