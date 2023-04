Alex Bourceanu a vorbit despre relația cu familia lui, după ce a renunțat la unul dintre cele mai mari vicii pe care le avea: „Am revenit cu picioarele pe pământ”

In articol:

Alex Bourceanu, fost mijlocaș și fost jucător în cadrul Echipei Naționale de fotbal, și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, și a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu familia sa, după ce a renunțat la consumul de alcool.

Alex Bourceanu, despre relația cu familia lui: „Este din ce în ce mai bună”

Invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, Alex Bourceanu a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa, în special despre familia lui și despre relația pe care o are în prezent cu soția și copiii săi, după ce a renunțat la consumul de alcool.

Fostul mijlocaș susține că unul dintre cele mai mari motive pentru care nu mai bea este pentru că vede o îmbunătățire în ceea ce privește relația sa cu membrii familiei, legătura dintre ei fiind din ce în ce mai bună.

„Adiță Voicu: Ești căsătorit, practic din copilărie, din tinerețe, și ai rămas cu aceeași femeie, cu iubirea vieții tale și nu doar că ai rămas cu ea, mie mi se pare incredibil cât de mult vă iubiți.

Alex Bourceanu: Unele dintre marile motive pentru care nu mai beau și unul dintre marile motive pentru care fac anumite lucruri și îmi întăresc asta este modul în care observ un anume progres la mine este relația pe care o am cu familia mea, care este din ce în ce mai bună, în momentul ăsta este probabil cea mai bună relația pe care am avut-o cu soția mea. Am avut situații în care am avut succes eu, am avut banii pentru a face cam tot ce voiam, am stat în locuri diferite, în case frumoase, în locuri foarte frumoase pe care am putut să le vizităm și acum e situația în care, din punct de vedere financiar, pentru că știi foarte bine, nereușit cu restaurantul, nereușita cu clinica în mare măsură și cu toate celelalte lucruri pe care le-am făcut și nu am ieșit foarte bine, totuși chestia asta nu ține de ce avem, de posesiunile noastre, strict de relația noastră, a mea și între mine și ea, între noi și copii, între mine și familie, o relație cumva îmbunătățită, poate pentru că am revenit cu picioarele pe pământ.”, i-a dezvăluit Alex Bourceanu lui Adiță Voicu.