Alex Bourceanu a vorbit pentru prima dată despre bătaia cu Gabi Tamaș! Fostul fotbalist regretă întâmplarea de acum 8 ani: "A fost o situație neprevăzută"

Alex Bourceanu are o carieră de invidiat în fotbal, se mândrește cu multe reușite, dar, ca orice om, a trecut și prin momente mai puțin frumoase și chiar eșecuri. Le primește pe toate cu mintea și sufletul deschise și este de părere că din orice ai de învățat.

Orice eșec înseamnă mai multă înțelepciune, deși pe moment, ancorați în mental, nu suntem de conștienți. De asemenea, pe plan personal, Alex Bourceanu are o familie frumoasă: doi copii cumințiți și o soție demnă de admirat din toate punctele de vedere. La,,Fiță cu Adiță", Alex Bourceanu a vorbit despre cariera lui în fotbal, despre schimbările la care a trebuit să recurgă pentru o sănătate de fier, despre bucuriile și tristețile vieții, despre reușite și eșecuri, lecții de viață, dar și despre familie și prieteni.

Alex Bourceanu regretă bătaia cu Tamaș

În 2015 a avut loc un eveniment nefericit la petrecerea lui Alex Bourceanu și a soției sale, unde aniversau cei 12 ani de căsătorie. Acesta, împreună cu fratele lui, s-a luat la bătaie cu Gabi Tamaș. A explicat în emisiunea lui Adiță Voicu cum a fost situația reală.

"Nu e o întâmplare fericită. Eram simpatici dacă nu s-ar fi întâmplat. Dacă mă gândesc la nevastă-mea, s-a stricat petrecerea. Am împlinit 12 ani de căsătorie, chiar în perioada asta. Tocmai am făcut 20. Bătaia nu e o chestie care să îmi facă plăcere sau care mă definește. Noi ne-am împăcat, am rămas prieteni. A fost o situație neprevăzută și pur și simplu s-a întâmplat. Cu fratele meu am o relație foarte bună, la fel ca și înainte." , a declarat Alex Bourceanu.

Alex Bourceanu, cel mai important sfat pentru copiii lui

Alex Bourceanu își iubește enorm copiii. Acesta a vorbit despre relația cu ei, dar și cel mai important sfat pe care l-a dat acestora.

"Cred că ăsta e cel mai greu lucru. Chiar azi mă plângeam, e cel mai greu lucru să oferi cele mai bune direcții copiilor în general. Să fii părinte sau educator și să fie responsabili copiii e cel mai greu lucru, pentru că ei nu au instrumentul de care au nevoie de a-și gestiona emoțiile și comportamentul, iar creierul lor nu este destul de dezvoltat pentru a conștientiza, raționaliza situațiile, pentru a se pune în piele celuilalt, să înțeleagă ce e greșit și ce e corect. Nu sunt definit ca tată. Din păcate, copiii mei sunt prea mari pentru a-i putea influența în modul în care mi-aș dori. Cel mai bun mod este exemplul.", a mărturisit Alex Bourceanu, la Fiță cu Adiță.

