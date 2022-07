Alex Dobrescu a cerut-o în căsătorie pe Cristina Cioran. Când va avea loc nunta: „Am în minte şi locaţie, şi tot”

In articol:

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au întâlnit în urmă cu câțiva ani la o petrecere și încă din primele momente și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt. După ce relația s-a închegat și-au dorit să devină părinți, iar momentul a venit mai repede decât se așteptau.

Venirea pe lume a fiicei lor nu a fost lipsită de obstacole, greutăți și incertitudini, căci Ema s-a născut prematur, iar medicii au fost rezervați în ceea ce privește șansele ei. Au trecut peste toate, iar acum au una dintre cele mai frumoase familii din showbiz.

Fanii prezentatoarei TV au acum o singură întrebare: când se vor căsători și la starea civilă. Ei bine, după ce Cristina Cioran a declarat în repetate rânduri că nu are nevoie de căsătorie, iubitul ei a făcut noi dezvăluiri pe acest subiect. Se pare că Alex Dobrescu a cerut-o în căsătorie pe mama fiicei sale și nu doar o dată, ci de mai multe ori. Ba chiar spune că are în monte locul perfect pentru nuntă, însă vor mai aștepta până vor face și acest pas.

„Noi doi, cu ajutorul naşilor noştri – care sunt mai tineri decât noi, dar au fost foarte implicaţi şi ne-au ajutat enorm. (n.r. cine a organizat botezul Emei) Şi totul a ieşit perfect. Am invitat prietenii, familia, am fost vreo 60-70 de persoane, l-am avut ca DJ pe Chris Alexandrescu, bun prieten cu noi şi care a făcut atmosferă.

Iar naşul Emei a cerut-o de soţie pe naşa Andra. Da, normal. (n.r. dacă așteaptă să se căsătorească întâi nașii, ca să poată face nunta apoi) Numai că noi suntem ca şi cum am fi deja căsătoriţi. Am tot cerut-o! Am în minte şi locaţie, şi tot, dar mai aşteptăm”, a explicat iubitul Cristinei Cioran pentru OK Magazine.

Citeste si: „Sper să nu mor”. Vlăduța Lupău are probleme grave în sarcină înainte să nască- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Cristina Cioran nu vrea să se mărite cu tatăl fiicei ei! Vedeta de televiziune a făcut dezvăluiri neașteptate: „Nu intenționăm”

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, iubitul ei și fiica lor, Ema. [Sursa foto: Instagram]

Cristina Cioran, despre a doua sarcină: „D acă ar fi să vină, să vină oricând!”

Vedeta de televiziune și partenerul ei de viață nu exclud posibilitatea de a deveni părinți iar, căci rolul de mamă și de tată le priesc din plin. Micuța Ema este una dintre cele mai mari bucurii din viața lor, la fel și Noel, băiatul lui Alex Dobrescu dintr-o relație anterioară. El și Cristina Cioran se înțeleg de minune, ba chiar blondina spune că tânărul și-a luat rolul de frate mai mare foarte în serios.

Citeste si: Cristina Cioran a izbucnit în plâns! Vedeta a povestit cum a decurs prima întâlnire cu fiica ei născută prematur: „Avea niște degetuțe transparente”

„Noel o cunoaşte şi o iubeşte foarte mult. Dacă ar fi să vină, să vină oricând! (n.r. un alt copil) (...) Noi ne-am dorit fetiţă şi am ştiut că va fi fetiţă! Era clar, nu ştiu de ce… Are grijă de ea. E foarte prezent şi iubăreţ de felul lui. Când el se joacă pe playstation, se uită şi Ema la el. (n.r. Noel, fiul lui Alex). Ne-am dorit să fim părinţi relaxaţi şi, cumva, ne-a ieşit, nu intrăm uşor în panică, dar şi când intrăm… (…)

Dacă ai trecut o dată nu înseamnă că vei mai trece şi a doua oară prin acelaşi lucru. Eu nu gândesc aşa. Nu mi-aş face griji că s-ar mai putea întâmpla o dată. Eu am avut şi un fibrom uterin, care a crescut foarte mult în timpul sarcinii, deci exista un risc. (…) Nu am niciun regret. Cred cu tărie că toate vin la timpul lor”, a declarat Cristina Cioran pentru sursa menționată anterior.