Alex Dobrescu spune lucrurilor pe nume, după ce a fost surprins în club cu Cristina Cioran: „Sper să ne căsătorim”

In articol:

Vestea că Alex Dobrescu și Cristina Cioran și-au spus ”Adio” a luat prin surprindere o țară întreagă și mulți nu se așteptau ca cei doi să se separe, fanii sperând la o împăcare mai devreme sau mai târziu, mai ales că desginer-ul și vedeta de televiziune sunt și părinții unei fetițe, Ema pe numele ei.

Ei bine, însă, deși ambii foști au spus că între ei nu mai există cale de împăcare, recent, Cristina și Alex au fost surprinși împreună, într-un club din Capitală. Dacă blondina a spus că ea și fostul iubit s-au întâlnit întâmplător și că nu este nimic între ei, ei bine, Alex Dobrescu este de altă părere și spune că își dorește chiar să se căsătorească cu actrița.

Citește și: Cristina Cioran a ajuns la spital, după ce a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate! Nici starea fiicei sale nu este una bună: „S-a produs internarea”

„Am riscat și relația cu Cristina Cioran, și relația cu familia ei, am supărat pe toată lumea cu jocurile mele, poate ar trebui să o las mai ușor cu comportamentul acesta. Cu toate acestea, Cristina a înțeles. Port inima ei în inima mea.

Citeste si: De ce să pui sare în mașina de spălat rufe: trucul mai puțin cunoscut care te ajută să economisești timp și energie- kfetele.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva nu a mai suportat! A spus adevărul despre relația ei cu Ștefan Bănică! Cum se comportă acesta cu ea de fapt- bzi.ro

Am căutat-o, i-am trimis mesaje de iertare, i-am explicat că totul a fost o glumă. După cum de vede am început să ne întâlnim. Sunt într-o relație dificilă (n.r. familia Cristinei Cioran) cei în vârstă uită mai greu, iartă mai greu, dar voi face toate demersurile ca să revin în sânul familiei. Am fost primit extraordinar la mama ei acasă.

Cristina Cioran este o fire foarte sensibilă, nu i-a fost ușor să crească singură fata pe parcursul celor 2-3 luni, chiar dacă am văzut-o de când în când, ea a crescut-o mai mult singură. Sper să reluăm relația și să ne căsătorim, am făcut un gest pe care nu l-am mai făcut pentru o fată sau parteneră de a mea din trecut și i-am luat un cadou sub formă de inel.”, a declarat Alex Dobrescu, pentru un post TV.

Ce a spus Cristina Cioran, după întâlnirea din club cu Alex Dobrescu

După ce au fost surprinși în club, Cristina Cioran a fost prima care a făcut declarații pe baza acestui subiect, spunând că ea și Alex Dobrescu nu s-au împăcat și nici nu crede că se va mai întâmpla asta vreodată.

Citește și: „Te-ai dus cu țăranca aia” Cristina Cioran și Alex Dobrescu, discuție aprinsă în plină stradă, după despărțire. Vedeta nu s-a mai putut abține

”Ne-am întâlnit întâmplător în club, am mai vorbit și după am plecat împreună și la clubul de lângă. El m-a luat de mână într-adevăr, dar nu ne-am împăcat. Nu, nu, a fost așa o seară zăpăcită (n.r. nu s-au împăcat). Nu exclud nimic, dar nici nu cred că se va întâmpla asta (n.r. să se împace). Nu suntem un cuplu”, a mărturisit Cristina Cioran, pentru SpyNews.ro.

Cristina Cioran, Alex Dobrescu și fiica lor, Ema [Sursa foto: Instagram]