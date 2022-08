Alex Leonte, primele declarații după despărțirea de Theo Rose: „Nu mai există dragoste”

In articol:

Theo Rose și Alex Leonte s-au despărțit după cinci ani de relație, iar vestea că cei doi au luat-o pe drumuri separate a picat ca un trăsnet pentru toți fanii cuplului, care le-au stat alături celor doi tineri la tot pasul.

În această dimineață, la scurt timp după ce s-a aflat că Alex și Theo și-au spus ”Adio”, cântăreața a făcut o serie de declarații legate de acest subiect,

chiar pe internet, acolo unde și-a asumat și relația pe care o are cu noul ei iubit, Anghel Damian.

Așadar, recent, la rândul său, și Alex Leonte a făcut primele declarații, pe contul personal de Instagram, acolo unde a precizat că ruptura dintre el și fosta parteneră de viață a avut loc cu ceva timp în urmă și nu a fost nicio secundă vorba de infidelitate.

„Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Doresc însă să clarific câteva lucruri care poate ar reflecta mai realist acest episod din viața mea. În primul rând, ruptura dintre mine și Theo a avut loc acum ceva timp, departe de ochii presei și cât se poate de amiabil, fără a exista certuri. Ca doi adulți, cu o înțelegere matură a lucrurilor. Nu a fost vorba nici măcar o secundă de infidelitate. În momentul în care între două persoane nu mai există dragoste trebuie luate măsuri și asta am făcut. În al doilea rând, mi-ar plăcea să-mi fie respectată intimitatea și să se înțeleagă că aceasta este singura declarație pe care o voi face legată de acest subiect. Nu îmi doresc să-mi expun viața personală în online și vă rog să respectați și să înțekegeți acest lucru. Mulțumesc!”, a scris Alex Leonte, pe pagina personală de Instagram.

Theo Rose și-a asumat relația cu Anghel Damian

Sinceră din fire, Theo Rose și-a asumat relația cu actualul partener de viață, Anghel Damian, așa că la puțin timp după ce a fost surprinsă că se săruta cu actorul, tânăra cântăreață a venit cu o serie de declarații despre acest subiect.

”Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit. Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis”, a precizat Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose și Alex Leonte [Sursa foto: Instagram]