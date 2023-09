Alex Leonte și Manuela Lupașcu aniversează un an de relație! Fostul iubit al lui Theo Rose este mai fericit ca niciodată: „Sărbătorește dragostea”

In articol:

Alex Leonte și Manuela Lupașcu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar astăzi au împlinit un an de când formează un cuplu. Cei doi nu s-au putut abține și au împărtășit bucuria acestei zile și cu fanii din mediul online.

După despărțirea de Theo Rose, Alex Leonte și-a găsit fericirea în brațele altei femei, mai exact Manuela Lupașcu. Cei doi au dovedit de nenumărate ori că sunt extrem de fericiți împreună, iar acest lucru se vede foarte clar și din postările lor din mediul online. Astăzi este o zi specială pentru ei, pentru că au împlinit un an de când formează, oficial, un cuplu. Pentru că fericirea a fost prea mare, cei doi au ținut neapărat să o împărtășească și cu fanii lor din mediul online, care s-au bucurat extrem de mult pentru ei.

„ Este o zi specială astăzi, dar întotdeauna sărbătorește dragostea pe care o ai. Ce an...”, a scris Manuela Lupașcu pe contul ei personal de Instagram.

„Și călătoria abia a început...”, a scris Alex Leonte pe contul lui personal de Instagram.

Cum decurge relația lui Alex Leonte cu Manuela Lupașcu

În urmă cu puțin timp, Alex Leonte mărturisea că lucrurile merg foarte bine între el și Manuela. Bărbatul a dezvăluit că se cunosc din școala generală, dar nu au păstrat legătură.

Destinul a vrut, însă, să se reîntâlnească și să formeze un cuplu, astfel că acum sunt mai fericiți și împliniți ca niciodată.

„Suntem fericiți, ne merge foarte bine. Asta e important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată”, a declarat Alex Leonte, în urmă cu ceva timp.