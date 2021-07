Alex Leonte, surpriză colosală pentru Theo Rose, de ziua ei. Artista a plâns de fericire: "Nu plânge, că te bat!"

Theo Rose și iubitul ei, Alex Leonte [Sursa foto: Captură Instagram] 22:56, iul 30, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Alex Leonte nu pierde nicio clipă și își răsfață iubita în fiecare zi, pentru că îi place să o vadă fericită. De aceasta dată, însă, tânărul s-a întrecut pe el însuși, căci darul a fost unul de proporții, care a lăsat-o cu gura căscată pe celebra cântăreață, a cărei zi de naștere se apropie cu pași repezi.

Theo Rose, emoționată până la lacrimi de surpriza iubitului

Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din swobiz-ul românesc. Tânărul o însoțește peste tot pe frumoasa șatenă și îi face toate poftele, de câte ori are ocazia. Chiar dacă nu își fac prea multe declarații de dragoste în mediul online, cu siguranță Alex este un romantic incurabil, căruia nu îi scapă nici cele mai ascunse dorințe ale partenerei.

Recent, Theo Rose a dezvăluit că a primit cea mai frumoasă surpriză de ziua ei, din partea iubitului. Alex Leonte a surprins-o pe artistă cu un bolid de lux, la care aceasta visa de foarte mult timp.

Atent din fire, bărbatul a "împachetat" într-un stil aparte cadoul, căruia i-a pus și o fundă roșie, alături de un buchet imens de flori, pentru partenera lui. Theo nu și-a mai putut stăpâni lacrimile de fericire și a izbucnit în plâns, vizibil emoționată de gestul tânărului:, i-a spus Alex cântăreței., a spus printre lacrimi Theo Rose, pe contul ei de Instagram.

Bolidul de lux pe care Alex Leonte i l-a făcut cadou lui Theo Rose[Sursa foto: Captură Instagram]

Cum a început relația lui Alex Leonte cu Theo Rose?

Chiar dacă toată lumea îi vede acum ca un cuplu perfect, care pare să nu aibă discuții niciodată, relația dintre nepotul lui Nea Mărin și celebra artistă nu a început cu dreptul.

Theo a povestit, în cadrul unui podcast, că Alex era cuplat în momentul în care ei s-au cunoscut și la început a existat doar o simplă prietenie: "Și am început să ne împrietenim, mi-a fost foarte drag de el și am început să conversăm pe Instagram, dar ca prieteni. Râdeam foarte mult împreună, fără apropo-uri și alte chestii din astea. La un moment dat, mi-am dat seama că ne cam ia valul și am pus problema frumos: eu nu vreau să mai vorbim pentru că mi se pare că vorbim mai mult decât e cazul și părerea mea e că ar trebui să îți rezolvi problemele, dacă există vreo problemă în relația din care faci parte.", a mărturisit vedeta, în podcastul lui Radu Țibulcă.

După acest episod, actualul partener al șatenei a luat decizia de a pune punct relației pe care o avea și a încercat să o caute pe Theo Rose, cu scopul de a o cuceri: "L-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a zis că s-au despărțit. Și eu am zis: foarte bine. Și? Am pus problema foarte corect: dacă tu te desparți, să nu ai impresia că o faci pentru mine. Dacă îți închei relația în momentul ăsta, e pentru că între voi lucrurile nu mai merg.", a încheiat Theo, pentru aceeași sursă.