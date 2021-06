Alex Nedelcu, apariție neașteptată în direct! A prezentat emisiunea bandajat la ochi! Ce a pățit prezentatorul? EXCLUSIV

Alex Nedelcu [Sursa foto: Captură Video] 21:46, iun 21, 2021 Autor: Cristina Ionela

Alex Nedelcu, prezentatorul de la Ștafeta Mixtă, i-a surprins pe internauți în emisiunea de astăzi, după ce a apărut cu ochii bandajați în direct! Fostul concurent de la Exatlon ne-a mărturisit că a suferit o intervenție la ochi, pentru că avea câteva chisturi, care trebuiau îndepărtate.

Și-a făcut curaj și a recurs la ajutorul medicului. Alex recunoaște că l-a durut, însă a suportat spre binele lui. Moderatorul emisiunii Ștafeta Mixtă a dat din casă și i-a dezvăluit lui Alex Mihei, mai în glumă, mai în serios, cum a decurs intervenția de la nivelul ochilor.

Alex Nedelcu[Sursa foto: Captură Video]

Alex Nedelcu: Sunt ok, mă dor ochii puțin..

Alex Mihei: Dar ce-ai pățit, ce s-a întâmplat?

Alex Nedelcu: Prima dată au venit de pe Frontul de Vest și eu am ieșit din tranșeu, nu am văzut nimic. Dintr-odată o grenadă și poc...glumesc, glumesc. Am făcut o intervenție și la ochiul stâng și la ochiul drept, aveam niște puncte aici, niște chisturi care mi s-au format și am fost să mi le scot. Ca să nu fac intervenția să mă duc de mai multe ori, să mă chinui, am zis hai să le fac din prima.

Văd foarte puțin în ceață, dar nu mult, până mâine o să fiu mai bine și o să-mi dau bandajele jos. Doamna doctor, în timpul intervenției, încerca să mă țină de vorbă, dar eu sunt pretențios cu corpul meu, chiar dacă era o anestezie și așa, tot simțeam cum face chestii acolo și am tăcut. A fost ok până la urmă. M-a durut. O să-mi dau dau bandajul jos, dar o să am fața învinețită, adică ochii, unde a fost acolo sub ochi.

Alex Mihei: Un mesaj pentru cititorii WOWbiz.ro?

Alex Nedelcu: Scrieți-mi, că nu vă văd sau lăsați-mi mesaj vocal că nu vă mai văd. Ne vedem pe WOWbiz.ro.

Alex Nedelcu și Oana Ioniță, iubita lui, prima apariție împreună!

Oana Ioniță și Alex Nedelcu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an de zile. Cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut la un atelier de actorie, unde au aflat cele mai intime secrete unul despre celălalt, în urma unor exerciții.

Alex Nedelcu si iubita lui[Sursa foto: Captură Video]

Astfel, după trei săptămâni de petrecut împreună, au decis că este momentul să porneasă pe același drum. Oana ne-a dezvăluit în exclusivitate că ea a făcut primul pas, pentru că simțea o nevoie continuă de a sta lângă Alex, lucru pe care nu-l mai simțise cu o altă persoană înainte. Și chiar dacă aflase că este mai mic de vârstă decât ea, s-a ghidat după ceea ce i-a spus inima și, astfel, și-a găsit alesul.

