Alex Nedelcu și iubita lui s-au căsătorit! Primele imagini emoționante de la cununia civilă

Alex Nedelcu și iubita lui, Oana Ioniță, și-au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă! Cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit în urmă cu o zi, tânăra fiind cea care a dat marea veste în mediul online.

După ce și-au petrecut câțiva ani unul alături de celălalt având statutul de iubit și iubită, au decis să facă marele pas și să devină soț și soție.

Cei doi au strălucit la eveniment. S-au fotografiat lângă lac, pe ponton, după ce și-au oficializat relația și în acte. Imaginile au primit sute de aprecieri și felicitări din partea admiratorilor lor.

„Domnul și doamna Nedelcu”, a fost mesajul pe care Oana Ioniță l-a postat în mediul online, în dreptul imaginilor postate.

Cum s-au cunoscut Alex Nedelcu și iubita lui?

Alex Nedelcu și Oana Ioniță s-au întâlnit la un atelier de actorie, unde au făcut o serie de exerciții, care i-au apropiat instant. Dacă prima reacție a tinerei a fost să respingă ideea că pot forma un cuplu, din cauză că Alex Nedelcu are o vârstă mai mică decât ea, lucrurile au luat o întorsătură radicală ulterior, așa că au decis să-și dea o șansă.

Relația lor s-a dovedit a fi una câștigătoare încă de atunci. Au rezistat trecerii timpului, așa că, iată, de acum au devenit soț și soție cu acte în regulă.

„Ne-am cunoscut la un atelier de actorie. După vreo 3 săptămâni ne-am combinat, dar în cadrul atelierului existau niște exerciții de actorie, în care, în ordine aleatorie, aveai un partener cu care trebuia să lucrezi. Au fost două exerciții, cele mai profunde, în care trebuia să ne spunem cele mai mari secrete- primul, și al doilea- era un exercițiu în care te uitai la partener și proiectai figura maternă, atunci au fost spuse niște lucruri. S-a creat o conexiune umană. Am petrecut foarte mult timp împreună. Singura chestie pe care o aveam cu el, simțeam nevoia să stau lângă el, după aceea s-a întâmplat. Nu veneam către el cu o intenție. Când am aflat că este mai mic decât mine, era exclus. A fost o tranziție, de la un pas la altul. Eu am făcut primul pas”, ne-a declarat Oana Ioniță, în urmă cu mai mult timp.

