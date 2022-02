Alex Parker rupe tăcerea! Artistul a spus tot adevărul despre relația cu Alexandra Stan: "Nu mai suntem împreună, dar..."

In articol:

Alexandra Stan și Alex Parker au surprins prin oficializarea relației lor. Cei doi părearu cele mai fresh cuplu al lumii mondene și chiar se potriveau de minune. Aceștia au format un cuplu atât în viața reală, cât și pe scenă, timp pe câteva luni.

Alex Parker, dezvăluiri despre relația cu Alexandra Stan: "Am avut o mulțime de peripeții!"

Totuși, relația lor nu a funcționat, iar vestea despărțirii a venit atunci când artista a șters toate pozele cu Alex Parker, de pe rețele sociale. Alexandra Stan nu a declarat nimic în legătură cu despărțirea, fapt ce le-a stârnit curiozitatea internauților. Cu toate acestea, Alex Parker a decis să vorbească de relația lui cu faimoasa artistă, pentru a clarifica situația.

Alex Parker și Alexandra Stan [Sursa foto: Instagram]

Alexanda Stan și Alex Parker au avut o relație pentru câteva luni. Cei doi s-au împărțit atât între viața personală, cât și profesională, iar acesta poate fi un motiv întemeiat, pentru care s-a declanșat ruptura amoroasă. O perioadă îndelungată, cei doi au refuzat să se pronunțe în privința despărțirii și au ocolit acest subiect.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Rică Răducanu..- bzi.ro

Totuși, Alex Parker a simțit nevoia să vorbească și spună lucrurilor pe nume. În cadrul unui interviu, artistul a dezvăluit că, între el și Alexandra Stan a existat o relație frumoasă, cu urcușuri și coborâșuri. Acesta a mai dezvăluit că sunt prieteni de foarte mult timp, iar idila s-a înfiripat, o dată cu proiectul lor muzical. Alex Parker a mai declarat că, în momentul de față, nu mai sunt împreună, dar au păstrta o relație de prietenie și că fiecare se concentrează pe cariera sa.

Citeste si: Alexandra Stan și Alex Parker s-au despărțit? Cei doi și-au șters fotografiile împreună de pe conturile de socializare

Am avut o mulțime de peripeții pe plan emoțional, dar, da. Am fost fericit. Păi, da, pentru că fără peripeții nu simți că trăiești. Da, da, ați citit foarte bine. Noi suntem prieteni de mulți ani și cu ocazia single-ului nostru, „Home Alone”, am stat destul de mult în studio, am petrecut și mult timp împreună, extra, și suntem acum fiecare pe cont propriu, în studiouri diferite. Nu mai suntem împreună, dar suntem foarte buni prieteni „, a declarat Alex Parker, potrivit Click.

Alexandra Stan [Sursa foto: Instagram]