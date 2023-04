Alex Puștiu a fost dependent de substanțe interzise! Manelistul a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața lui: "Succesul mi s-a urcat la cap"

In articol:

Alex Puștiu este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți interpreți de manele de la noi din țară. Artistul se bucură de o carieră de succes, piesele sale ajungând în topuri și fredonate de mulți oameni.

Viața lui nu a fost mereu roz și a povestit cele mai grele momente prin care a trecut, la Fița cu Adiță.

Alex Puștiu a fost dependent de droguri

Alex Puștiu a recunoscut că a trecut printr-o perioadă în care credea că nu se va mai ridica de jos. Este vorba despre consumul de substanțe interzise. Din cauza dependenței, cariera lui a avut de suferit.

"Mulțumesc lui Dumnezeu, am trecut peste. Legat de carieră, au fost problemele cu niște vicii. Cam de când s-a început pandemia, atunci am dispărut eu. M-a luat valul, am intrat în niște vicii care nu mi-au mai permis să fiu eu ce eram. M-a blocat. Mai exact, e vorba despre droguri, cocaină. Astea mi-au pus stop în carieră și m-au ținut pe loc. Ajunsesem la o rampă foarte mare și am crezut că de acolo nu mă mai poate doborî nimic. Succesul mi s-a urcat la cap. I-aș îndemna pe colegii mei să nu facă așa ceva, pentru că atunci când prinzi aripi, atunci trebuie să te mobilizezi mai bine și să fii mai atent cu ceea ce faci, pentru că te ia valul și dacă nu știi să îl domini...Cântam zi de zi și din asta mi-am făcut un obicei pentru oboseală. Poți și fără asta. Sunt foarte mulți bani dați pe droguri." , a declarat Alex Puștiu.

Cum a scăpat Alex Puștiu de dependența de droguri

Lui Alex Puștiu nu i-a fost ușor să revină la normal, însă a avut noroc de soția lui, care i-a fost alături la fiecare pas. Manelistul a mai povestit și cum a scăpat de dependența care i-a făcut mari probleme.

"Nu m-am lăsat din cauza banilor, bani o să fac toată viața. Am familie, sănătate...Dar într-adevăr sunt foarte mulți bani pe care îi dai pe așa ceva, când ești consumator. Fără actuala mea soție nu aș fi reușit. Este un om foarte puternic, mult mai puternic decât mine mental. Mi-a fost alături în tot acest timp, m-a acceptat, a avut răbdare cu mine, m-a susținut, m-a ajutat. Doar eu cu ea am luptat și Dumnezeu.", a mărturisit Alex Puștiu, la Fiță cu Adiță.

