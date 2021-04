Alex, un băiețel de doi ani, ucis lângă un loc de joacă. Oamenii îndurerați au adus flori și ursuleți de pluș la locul tragediei: ”Dormi lin, micuțule”

In articol:

Alex, un băiețel român de doar doi anișori, a avut parte de un sfârșit tragic. Copilul a fost omorât lângă locul de joacă din Charnwood Place, Scoția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Băiețelul a fost spulberat de un autoturism, la volanul căruia se afla un vecin.

Micuțul a fost lovit din plin în momentul în care a plecat de la locul de joacă.

Citeste si: Băiețel de doi ani, torturat și batjocorit până la moarte de tatăl vitreg. Copilul era plin de vânătăi și arsuri de țigară

Nenorocirea a avut loc, vineri, la sfârșitul săptămânii trecute, în jur de ora 18.50. Micuțul a fost transportat de urgență la infirmeria regală Dumfries și Galloway, însă, din nefericire, s-a stins din viață la puțin timp. Românii, care locuiesc în acea comunitate, au fost alături de familia băiețelului ucis: „Toți suntem cu inima frântă”.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Citeste si: Caz revoltător! O mamă și-a ucis băiețelul de 8 ani pentru că i-a spus tatălui vitreg că are un amant: „Petrolul îi curgea din gură”

Românii au adus drept omagiu, flori și ursuleți de pluș pe care i-au pus la locul tragediei. Copilul de doi ani locuia aproape de parc, împreună cu fratele său mai mare și cu părinții George și Cristina. Cei doi adulți sunt originari din București, însă s-au mutat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în decembrie 2015.

Alex, un băiețel de doar doi ani, ucis lângă un loc de joacă[Sursa foto: PixaBay]

Întreaga comunitate, sfârșiată de pierderea lui Alex

Familia de români deține un magazine tradițional. După nenorocirea, care s-a abătut asupra familiei lor, aceștia au postat un mesaj pe site-ul lor web: „Din cauza unui incident tragic de familie, pregătirea mâncărurilor noastre va fi suspendată. Ne cerem scuze pentru toți clienții noștri”.

Totodată, pe rețelele sociale, oamenii au postat foarte multe mesaje de condoleanțe: „Nu pot începe să-mi imaginez prin ce durere trece toată lumea. Atât de devastator. Gândurile sunt cu toți cei afectați de această tragedie”/ „Acest lucru este absolut sfâșietor. Gândurile mele sunt cu familia în acest moment foarte trist”/ „Sfâșietor! Dormi lin, micuțule”/ „Cristina acum am aflat tragedia voastra si nu mi vine sa cred, nu pot sa imaginez ce e in sufletul vostru.. Doamne.. Nu mi vine sa cred, nu mi gasesc cuvinte.. Nu mi stapanesc lacrimile si durerea.. Te rog fii tareeeee.. Condoloante din partea noastra”/ „Nu creeed! Doaaamme.... Cumplit... condoleante, imi pare tare rau, cuvintele sunt de prisos.... Cumplit... Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”.