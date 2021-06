Alex Velea a ajuns la o concluzie: „Dacă ești prea bun, ești luat de prost”. Ce spune despre trădare

Alex Velea [Sursa foto: Instagram] 17:22, iun 10, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Alex Velea a trecut prin multe de-a lungul timpului. A fost trădat de prieteni, dar a avut puterea de a merge mai departe. În urmă cu câteva luni Lino Golden și Mario Fresh au luat-o pe alte drumuri și nu mai fac parte din gașca sa.

Artistul se frământă atunci când cineva îl trădează: „Mă consum”

De asemenea, recent, fiul Clejanilor, Fulgy, a făcut mai multe declarații controversate despre el. A fost o perioadă grea pentru Alex Velea care recunoaște că își pune o mie de întrebări după ce o persoană pe care o considera apropiată de el îi trădează încrederea.

Alex Velea a ajuns la concluzia că bunătatea este văzută ca pe o slăbiciune, asta după ce mai multe persoane dragi i-au demonstrat acest lucru în urmă cu ceva timp. Artistul este totuși de părere că viața l-a răsplătit pentru faptele bune și pentru că i-a ajutat la un moment dat pe cei care astăzi nu mai vorbesc cu el.

Citeste si: Alex Velea, atac fără precedent la adresa Clejanilor: ”Părinți aflați în situația de a spune că aberațiile fiului lor sunt o strategie de marketing”

„Mă consum, mă întreb de ce mi s-a întâmplat iar, că probabil nu e prima dată, mă întreb oare unde am greșit și dacă așa se răspunde lucrurilor pe care le ofer. Dar facerea de bine… Nu sunt sfânt, e posibil să greșesc și eu… Dacă ești prea bun, ești luat de prost și probabil că oamenii consideră bunătatea o slăbiciune. Dar la final consider că asta am eu de dat în Univers, mi se pare că mi s-au întâmplat foarte multe lucruri bune în viața mea, familia, nevasta mea, copiii mei, părinții pe care mi i-a dat Daumnezeu, cariera pe care mi-am dorit-o foarte mult, faptul că fac exact ceea ce mi-am dorit când eram copil. Consider că fac bine ceea ce fac, bucur oamenii și ăsta e Alex Velea”, a explicat artistul la Teo Show.

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Alex Velea și Antonia [Sursa foto: Instagram]

Alex Velea: „S unt gata să o iau de la început oricând”

Artistul recunoaște că a fost trădat de oameni la care a ținut enorm și la care nu s-ar fi așteptat, însă de fiecare dată a avut puterea de a trece peste. El și iubita lui, Antonia, au multe alte proiecte în viitor și nu se tem să le fie înșelată încrederea din nou.

Citeste si: Cum a ajuns Alex Velea să cânte la botezul liderului Clanului Sportivilor? Cât de veche e legătura cu cea mai periculoasă grupare din Berceni? EXCLUSIV

„După tot ce ți s-a întâmplat în ultimul timp, ai avut veun moment în care tu și Antonia v-ați gândit să vă vedeți de treaba voastră, să-i ajutați pe cei pe care îi aveți acum lângă voi și gata, să nu mai vină nimeni din exterior?”, l-a întrebat Bursucu pe Alex Velea.

„E tardiv, pentru că noi am luat deja proiecte pe care le-am demarat și acum suntem în plin proces, n-am cum să mai pun stop. Dacă au fost unii eronați, greșiți, nu am cum să bag pe toată lumea în aceeși găleată. Dar sunt puternic și sunt gata să o iau de la început oricând”, a mai spus Alex Velea la Teo Show.