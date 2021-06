Alex Velea a clarificat situația cu Fulgy. Artistul a spus tot adevărul despre scandalul momentului: "Alții sunt mincinoșii..."

In articol:

Alex Velea a decis să clarifice întreaga situație cu Fulgy, după ce fiul Clejanilor a fost prins sub influența substanețelor interzise la volan și declarase că tocmai ce venise de la un grătar de la artist. Dacă, ieri, iubitul Antoniei a lansat piesa intitulată „Ba, de ce eşti mincinos?" și s-a crezut faptul că ar fi fost despre acesta, adevărul este altul.

Pe contul său de Instagram, a postat un mesaj, în care explică faptul că piesa nu era cu trimitere către Fulgy, ci spre o altă persoană, cel mai probabil pentru Lino Golden, cu care se tot dușmănește în ultima perioadă.

„Ba, de ce eşti mincinos?. Nu e despre Fulgy. Alții sunt mincinoșii, se știu ei”, a postat Alex Velea, pe Instagram.

Fulgy prins sub influența substanțelor interzise la volan

Fulgy, fiul Clejanilor, a fost prins, sâmbătă seara, 29 mai, sub influența substanțelor interzise, la volan.

Ulterior, după ce a fost depistat pozitiv, cântărețul a fost condus la IML, unde i s-au recoltat alte probe.

Situația a fost cu atât mai tensionată, după ce tânărul a declarat că tocmai ce venise de la un grătar de la Alex Velea .

„În legătură cu ieri, nu pot să zic decât că trăiesc într-o ţară coruptă şi doar atât. Ieri m-am trezit, am mâncat, iar seară pe la 7-8 am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre. Am ajuns acolo la studio cu motivul de a face o piesă pentru căţelul meu. Am făcut un grătar cu toţi băieţii de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat cineva, pentru că sunt nişte băieţi deosebiţi.

De obicei în studiouri, nu la Alex Velea, se fumează, pentru că este o substanță psihoactivă, care îţi măreşte secreţia de dopamină, ceea ce înseamnă plăcere, şi serotonină, ceea ce înseamnă fericire. Automat atunci când te simţi bine şi eşti fericit, e un plus”, a declarat Fulgy în fața jurnaliștilor.