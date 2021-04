Alex Velea a spus adevărul la TV! Ce a mărturisit despre a patra sarcină a Antoniei?! Mulți bănuiau deja: „Copilul ar avea...”

In articol:

În ultima perioadă s-a tot vorbit despre o nouă sarcină a Antoniei, dar până acum nici artista și nici Alex Velea, iubitul ei, nu au confirmat zvonul. Se pare, însă, că nu este vorba despre așa ceva, din cauza faptului că Antonia nu ar mai avea voie să rămână însărcinată din cauza unor probleme de sănătate.

Este sau nu Antonia însărcinată?! Alex Velea a spus-o clar

Alex Velea a fost cel care a vorbit de curând despre acest subiect în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde a recunoscut că și-ar mai dori un copil, dar înțelege faptul că sănătatea nu îi permite iubitei lui să ducă încă o sarcină.

Antonia gravidă

Postări recente ale celor doi îndrăgostiți i-au făcut pe mulți să se gândească la posibilitatea unei sarcini, mai ales în momentul în care Alex Velea a postat un emoticon cu o femeie însărcinată pe contul său de Instagram. Mai mult decât atât, Antonia a apărut în unele fotografii cu burtică, iar asta a întărit într-un fel zvonurile unei sarcini.( CITEȘTE ȘI: Antonia, primele imagini cu burtica de gravidă?! Cum s-a fotografiat iubita lui Alex Velea)

„Sănătatea nu îi mai permite iubitei mele să facem al patrulea copil. Grupa de sânge nu îi mai permite treaba asta. Și cu siguranță copilul ar avea de suferit și nu vreau să se întâmple asta sau să riscăm. Și zic că avem trei copii…e ok”, a declarat cântărețul într-o emisiune la TV.

În trecut, chiar Antonia a fost cea care a declarat că și-ar dori pe viitor încă un copil, dar acest vis nu va deveni realitate. Cei doi se bucură, însă, de trei copii frumoși, întrucât Velea o consideră ca o fiică și pe Maya, primul copil al iubitei sale, din căsnicia cu Vincenzo.

„Am fost recent în Italia. Am fost și cu Alex. Am fost la Maya, a crescut, e foarte frumoasă și talentată. Dansează și se uită pe Internet la tutoriale cu machiaj. M-a uimit. (…) Momentan nu mai vrem, dar pe viitor, cine știe. Nu am închis poarta de tot. Poate apare și al patrulea copil. Momentan suntem foarte fericiți așa”, a spus Antonia, pentru Click.