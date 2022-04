Alex Velea, acuzat că ar fi lăsat o tânără însărcinată: ”Nici nu știu ce să zic”. Cum au stat, de fapt, lucrurile

In articol:

De când se află în lumina reflectoarelor, adică de zeci de ani, Alex Velea și-a dorit să se țină departe de scandalurile mondene, dar acest lucru nu s-a prea întâmplat.

Nu puține au fost dățile când artistul a ajuns în atenția publică, nu datorită muzicii pe care o face, ci din cauza situațiilor mai puțin plăcute în care a fost implicat.

De-a lungul timpului, logodnicul Antoniei a fost ”la cuțite” cu Aby Talent, apoi s-a certat cu Lino Golden și Mario Fresh, după care s-a zvonit că și cu Zanni ar fi avut un conflict, iar lista poate continua.

Alex Velea: ”Am plătit ca să arătăm că a fost totul o minciună”

Însă, privind în urmă, la începutul carierei sale, Alex Velea spune că a avut parte de un prim scandal mediactic căruia nu a știut cum să îi facă față.

În podcast-ul lui Radu Țibulcă, artistul a povestit că acum mult timp, o tânăra a luat televiziunile la rând pentru a declara că el a lăsat-o însărcinată, lucru pe care Velea îl neagă cu vehemență.

La acea vreme, Alex Velea spune că nu a prea avut cum să se apere, oricum, nu ar fi știut cum să o facă, pentru

că totul i se părea o glumă. Cabral, spune el, a fost cel care i-a luat primul partea în fața întregii lumi, oferindu-i dreptul la replică.

„Am mai avut episoade mediatice nasoale. Primul a fost că am lăsat o fată însărcinată și tot o primeau pe la emisiuni. Cabral știa că urmează să prezinte știrea asta. El a avut amabilitatea și probabil sentimentul ăsta de frăție, de tovărășie, iar el m-a sunat și mi-a zis: «N-am cum să nu prezint, pentru că asta îmi e rolul. Vrei să zici ceva?». Mi-a dat dreptul la replică, mi-a dat posibilitatea să mă apăr. I-am zis că nu vreau să apar, nu vreau să zic nimic, că nici nu știu ce să zic”, a spus Alex Velea în podcast-ul lui Țibulcă.

Ulterior, pentru că situația a degenerat și tânără în cauză a continuat să facă afirmații nefondate, un alt personaj i-a luat apărarea. Deși acum sunt într-o dispută tacită, la vremea aceea, Cătălin Măruță ar fi reușit, spune artistul, să o facă pe cea care-l acuza să spună adevărul. În emisiunea prezentatorului, fata a recunoscut că tot ce spusese până atunci era doar o mincină, fapt subliniat și de mama ei.

Alex Velea spune că după emisiunea lui Măruță, mama tinerei l-ar fi contactat și i-ar fi spus că fata ei avea probleme de natură psihică, totul fiind doar în mintea ei. Așa, după ce a fost denigrat, Velea și respectiva fată au ajuns la notar pentru a clarifica în mod legal situația stânjenitoare în care a fost pus.

”Mi s-a părut la început o glumă, apoi am văzut că tot o chemau pe fată la diverse emisiuni. Acolo mi s-a părut că Măruță mi-a ținut partea și am fost mândru că eu l-am considerat mult timp prietenul meu, și acolo mi s-a părut că a știut să pună de așa manieră întrebările încât să o facă pe fată să recunoască, de fapt, că totul era o minciună. Până la urmă m-a sunat mama respectivei. Avea niște probleme fata… sus, la mansardă. Am mers la notar, în fine. La final am plătit notar să semnez eu și ea, ca să arătăm că a fost totul o minciună, că a greșit, că nu era în deplinătatea facultăților mintale. Ea își imagina. Nu am avut nicio legătură sau relații intime ca să rămână însărcinată. Mergea cu o ecografie falsă că e însărcinată cu mine”, a mai spus tatăl copiilor Antoniei.