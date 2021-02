Alex Velea, Antonia și cei doi copii, infectați cu coronavirus: ”La început nu am crezut, dar...”

In articol:

Alex Velea este unul dintre cei mai talentați și îndrăgiți artiști din România. Artistul este urmărit de mii de fani pe rețelele sociale. De-a lungul carierei sale, Alex Velea și-a impresionat fanii cu fiecare apariție pe care o face.

Se pare că problemele nu l-au ocolit nici pe cântăreț.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Alex Velea și-a surprins susținătorii prin intermediul unor dezvăluiri. Mai exact, artistul a declarat că în vara anului trecut, atât el, cât și familia sa au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Din spusele sale, Alex Velea a recunoscut că la început nu a crezut în pandemia de coronoavirs.

„Eu am fost din ăla care la început nu au crezut, după m-am conformat și într-un final chiar am luat. Am avut o formă ușoară. M-a frapat că nu am mai avut gust și miros și mie nu mi s-a mai întâmplat asta nici când am mai fost răcit. Antonia m-a încurajat. Am avut toți. Și eu, și Antonia, și copiii și părinții mei”, a declarat Alex Velea.

Alex Velea[Sursa foto: Facebook]

Pandemia de coronavirus l-a afectat pe Alex Velea

La fel ca mulți artiști, pandemia l-a afectat din punct de vedere financiar.

Deși câștigă banii din YouTube, Alex Velea a recunoscut că tot concertele sunt baza unui artist. De precizat este că artistul a lansat un nou stil muzical, și anume, trapmanelele. Alex Velea a mai precizat că nu s-a gândit vreodată că va ajunge să cânte acest gen muzical. Totodată, cântărețul a mărturisit că ascultă manele.

„Am avut succes anul trecut, dar dacă era să avem concerte direct proporțional cu succesul, rupeam anul trecut”, a mai declarat Alex Velea.

Alex Velea și Antonia

Antonia și Alex Velea se pregătesc de nuntă

Potrivit unor surse din anturajul celor doi artiști, Antonia și Alex Velea vor să facă nunta în vara anului acesta, dacă restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus se vor ridica.

„Antonia și Alex își doresc un botez și o nuntă perfectă, mai ales că au așteptat atâta. Ceea ce nu pot face însă, în acest moment, în care sunt interzise orice fel de evenimente cu un număr mare de persoane. Dacă totul va decurge așa cum își doresc, vor organiza nunta și botezul la pachet, în vara lui 2021. Dacă nu, vor mai aștepta. Un an în plus pentru ei nu mai înseamnă nimic, la cât au așteptat divorțul", au declarat apropiați ai cuplului.