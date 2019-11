Alex Velea și Mario Fresh sunt una dintre echipele de șoc care au acceptat să zboare până-n Asia și să experiemnteze tărâmuri, culturi și oameni noi. Dar, evident, și situații primejdioase care le pun la încercare răbdarea și calmul.

Alex Velea și Mario Fresh se află în Vietnam, dar aparent nu ar fi făcut o impresie foarte bună.

”Noi am plecat cu un gând, dar aşa cum se întâmplă în general, lucrurile s-au dovedit a fi altfel. Nu ne e deloc uşor, ne chinuim în fiecare zi, dar o să ne adaptăm. Până acum ni s-a lipit burta de spate. Noi suntem obişnuiţi cu un anumit regim alimentar, iar aici totul e prăjit în mult ulei, pâinea e foarte dulce, parcã e cozonac etc. Ni se pare monstru de greu şi uneori ne întrebăm de ce am venit”, au povestit cei doi conform Clickpentrufemei.

Alex Velea, experiență în Asia: ”Foarte greu să îi convingem să ne ia cu maşina”

“Cred că am o faţă mult prea agresivă pentru poporul filipinez pentru că e foarte, foarte greu să îi convingem să ne ia cu maşina. Cred că le e frică şi de tatuajele mele. Înainte să plec mă gândeam cu groază cum va trebui să opresc maşini, ce ruşine o să-mi fie... Aici am trecut peste orice reţinere, doar că nu prea opresc ele”, a declarat Alex Velea.