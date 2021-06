Alex Velea, despre colaborarea de succes cu Anda Adam! Cum a apărut piesa „Selecta”

Alex Velea și Anda Adam [Sursa foto: Facebook] 12:41, iun 17, 2021 Autor: Clara Ionescu

Anda Adam și Alex velea au cunoscut un succes răsunător cu piesa „Selecta”, pe care au scos-o în anul 2015. Piesa a făcut parte din albumul „Confidențial” al artistei. Anda Adam încpeuse deja să devină cunoscută în toată țara, iar colaborarea cu Alex velea i-a adus mult succes acestuia.

În prezent, iubitul Antoniei este unul dintre cei mai influenți producători muzicali din România, care au schimbat industria.

Puțini știu că atunci când se afla la început de drum, colaborarea cu Anda Adam a apărut după ce i-a făcut o vizită lui Marius Moga. Cântărețul îi este recunoscător și în ziua de astăzi Andei Adam pentru colaborarea din piesa „Selecta”.

„La Marius Moga la studio am cunoscut-o pe Anda Adam și Anda era deja celebră. Adică, mai avea niște hit-uri, avea piesa aia cu Racla – Nu mă uita. Sound-ul piesei era nou, inovator, pentru perioada aia.

„-Bună, Anda! Ce faci, cum merge? Felicitări pentru ce faci.

-Uite, scot albumul Confidențial. Am o piesă de făcut”

Ea văzuse cam ce cânt, ce voce, ce abilități am și a zis poate cânți ceva. Și Moga zice: „Ia, intră mă în borcan”. Am făcut un freestyle și după asta am făcut piesa. Piesa a prins foarte, foarte bine la public. Ea m-a luat peste tot și pentru asta-i mulțumesc mereu”, a declarat Alex Velea, în cadrul podcast-ului prezentat de Speak.

Alex Velea și Anda Adam, în clipul piesei „Selecta” [Sursa foto: Captură YouTube]

Cu ce artiști internaționali ar colabora Anda Adam

Anda Adam a împlinit recent vârsta de 41 de ani. Ea a devenit cunoscută faima încă din 1999, atunci când și-a început cariera în muzică, după ce a colaborat cu trupa R.A.C.L.A., pentru piesa "Nu mă uita". Ea a avut colaborări de succes cu artiști din România, însă a mărturisit că sunt câțiva cântăreți internaționali cu care și-ar dori să colaboreze.

„Mi-aș dori, bineînțeles, să ajung să colaborez cu artiști de top internaționali. Dar sunt, în același timp, realistă și prefer să îmi văd de propriul drum, pas cu pas, compunând și înregistrând muzica pe gustul meu și al fanilor mei. Ar fi autodistructiv gândul să ajung neapărat să cânt, de exemplu, cu Lady Gaga.

Până să îmi irosesc ani buni agitându-mă pentru acest lucru, mai bine mă concentrez pe ceea ce am eu de făcut în carieră", a declarat Anda Adam.