Alex Velea, despre Zanni de la Survivor România: „N-are mamă, n-are tată, n-are iubită...”

Alex Velea este susținătorul lui Zanni încă din prima clipă când a ajuns în Republica Dominicană. Celebrul cântăreț a făcut noi dezvăluiri despre membrul din Golden Gang, despre care este foarte mândru că a ajuns până aici în competiție. Artistul este sigur că nu dorul de casă este o problemă pentru Zanni, ci condițiile în care trebuie să trăiască în junglă.

„E foarte greu! Eu am văzut când am fost noi în Asia … El n-are mamă, n-are tată, n-are iubită. A plecat și … la capitolul ăsta sunt sigur că n-a avut probleme, dar să stai acolo, să faci foamea, să n-ai unde să dormi. Să dormi pe blană, pe scândură e nașpa rău”, a declarat Alex Velea, despre Zanni.

Întrebat dacă ar putea participa la Survivor România, Alex Velea a oferit un răspuns negativ. Dorul de Antonia și de copii ar fi mult prea mare pentru artist. „Băi, nu mai am vârsta necesară. Am familie, am copiii. Dacă era să fiu adolescent, să am vârsta lor, îți dai seama, voiam să mă duc și să demonstrez ce pot eu, ce fac eu, dar așa nu. La Asia mi-a fost greu de tot. M-a omorât dorul și de Antonia și de copiii. Eram terminat”, a mai spus artistul.

Zanni, dezvăluiri din copilărie: „Trăiam numai în frustrări...”

Zanni a făcut dezvăluiri despre perioada în care a trăit în cămin și chinurile prin care a trecut în copilărie. Faimosul de la Survivor România 2021 a mărturisit că a trecut prin multe schimbări pentru a ajunge să fie ca în prezent.

„Am renunțat demult la tovarășii mei și i-am iubit pe tovarășii mei. Dar le-am spus „nu”. Nu știu, nu mă interesează ce vorbiți voi. „Ah, bine că ești tu deștept!”, d-alea. Mă mai jucam cu ei la calculator când eram acasă, că nu aveam ce face. Mă chemau ei pe joc și jucam și eu cu ei. Când îi auzeam din nou de firme, de haine, ce și-a cumpărat cutare..

Și le mai ziceam „băi, dacă mă joc cu voi, dacă mai vorbiți despre asta, simt să ies din joc, că sunteți ratați rău de tot”. La 17-18 ani, ascultam foarte mult rock, negam tot ce vedeam, eram ignorant. Am fost în etapa aia când aveam ranchiună în suflet, trăiam numai în frustrări, când auzeam de oamenii care reușesc îi înjuram încontinuu. Credeam că sunt inteligent, că e bine cum sunt eu, că-i ignor pe cei din jurul meu, că ei sunt proști...” Citește continuarea AICI.