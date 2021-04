Alex Velea nici nu vrea să audă de împăcarea cu Lino Golden. Ce a spus despre cântăreț: "Nu pot să iert falsitatea"

In articol:

Au fost mult mai mult decât prieteni, însă cei doi au ajuns să își arunce tot felul de vorbe. Nimeni nu se aștepta ca prietenia dintre Lino Golden și Alex Velea să se sfârșească în acest mod. Chiar dacă mulți dintre internauți își doresc o împăcare, iubitul Antoniei susține că nu vrea să îi acorde o a doua șansă fostului său prieten.

Alex Velea, despre împăcarea cu Lino Golden

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Alex Velea susține că nu poate trece peste falsitate și că nici nu poate să ofere o a doua șansă unei persoane care l-a dezamăgit.

Citeste si: Alex Velea a spus adevărul la TV! Ce a mărturisit despre a patra sarcină a Antoniei?! Mulți bănuiau deja: „Copilul ar avea...”

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

”Și ce dacă am fost dezamăgit? Mai bine. Asta mă face să fiu puternic, mai tare și să mă gândesc mai profund asupra unor lucruri. Dumnezeu să-i ierte pe cei care m-au dezamăgit. Am spus ce era de spus. Nu pot să iert falsitatea, închipuirea, mai multe. Nu sunt iertător. Nu prea dau a doua șansă. Niciodată. Nu există așa ceva. Am trecut peste acel moment de atunci. S-a încheiat totul. Putem să rămânem în condiții normale, de oameni civilizați, dar atât”, a declarat Alex Velea în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Artistul nu-și dorește să se împace cu Lino, motivând prin "ciorba reîncâlzită nu mai este bună".

Alex Velea si Lino Golden[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Alex Velea, despre acuzațiile primite în relația cu Antonia: ”Au vrut să ne distrugă”

”Niciodată. Ciorba reîncâlzită nu mai este bună. Nu mai ești copil când îți arde de prostii. Îți asumi când ești copil, trebuie să vezi în ce ape te scalzi. Nu cred că am greșit ca și copil. Dacă am greșit îmi cer iertare. Am avut coloană vertebrală de când eram puști, chiar dacă am avut flexibilitate mare. Ai mei m-au crescut cu niște principii la care nu am renunțat, tocmai de-asta m-am certat cu multă lume”, a mai spus artistul.