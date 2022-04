Alex Velea refuză să se înroleze, în caz de război: ”Urăsc violența”. De ce nu vrea artistul să lupte pentru România

In articol:

De 40 de zile, pe teritoriul Ucrainei se duce un război armat greu de descris în cuvinte. În luna februarie, Vladimir Putin a atacat țara condusă de Volodimir Zelenski, iar de atunci, lumea întreagă se teme ca nu cumva războiul să depășească granițele ucrainene.

Această idee a speriat multă lume, inclusiv pe vedetele de la noi din țară. Unora le este frică de ce ar putea urma, alții de posibilele șanse nefaste de a fi trimiși în război.

Alex Velea nu este dispus să-și apere țara, în caz de război

Însă sunt și personaje publice care spun că nu vor în ruptul capului să se înroleze în armată și să lupte pentru țară, în caz că atacul liderului rus se va extinde și către România.

Alex Velea este unul dintre cei care nu vor să audă de așa ceva. Logodnicul Antoniei a declarat recent că pentru el actele de violență sunt greu de înțeles.

Mai mult decât atât, viitorul mire, căci urmează să facă nuntă cu cea care i-a dăruit doi băieți, mărturisește că nu este dispus să-și dea viața pentru patrie. Cântărețul susține că țara nu-i oferă nimic atât de valoros, încât el să renunțe la propria viață pentru pământul de sub picioare.

Totodată el este de părere că ceea ce are acum loc în nordul țării noastre este, de fapt, un conflict în care se războiesc bătrânii pe viețile și destinele celor tineri.

„Eu urăsc violența, urăsc războaiele. Pentru ce am lupta? Pentru ce am muri? Pentru patrie? Ce îți oferă patria ție? Nu aș vrea să mă duc la război, să fiu nevoit să mă duc la război. Sunt războaie făcute de bătrâni, în care mor tinerii”, a declarat Alex Velea, notează Spynews.

De asemenea, Velea nu este singurul care merge pe această premiză. În urmă cu ceva timp, o altă vedetă susținea că nu vrea să pună până pe arme. Liviu Vârciu are vârsta la care ar putea fi înrolat, însă el nici nu vrea să audă de așa ceva, mărturisind că îl sperie groaznic ceea ce se întâmplă acum în lume.

”Am o vârsta la care pot lua pusca in mana ca sa imi apar tara și nu vreau. Când văd ca am 41 de ani si ma vad cu un razboi in coaste si cu pandemia asta, nu e chiar plăcut”, spunea prezentatorul la un post de televiziune.