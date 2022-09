Alex Velea și Antonia, decizie radicală în privința pasului cel mare! Motivul pentru care și-au amânat nunta: „Nu știm”

In articol:

Alex Velea și Antonia s-au găsit și s-au îndrăgostit unul de celălalt, lăsând fiecare în urma sa câte o căsătorie eșuată.

Fără să țină cont de gura lumii, cei doi au decis să formeze un cuplu, iar la scurt timp după ce și-au asumat relația de iubire, Antonia l-a și făcut pe artist tată pentru prima dată.

Ulterior, familia lor s-a mărit iar, căci Antonia a adus pe lume și cel de-al doilea copil.

Alex Velea și Antonia, decizie radicală în privința pasului cel mare [Sursa foto: Facebook]

Antonia și Alex Velea nu se mai căsătoresc

Însă, deși părinți fiind, având o relație lungă în spate, Antonia și Alex Velea nu au ajuns încă la altar. După mulți ani de iubire, cântărețul a prins curaj și a îngenuncheat în fața șatenei, iar răspunsul a fost un mare și sincer „DA”.

Dar chiar și așa, fanii celor doi încă nu au luat parte la marele eveniment: nunta. Cei doi artiști au declarat de multe ori că abia așteaptă să își jure iubire veșnică, doar că ziua cea mare se lasă așteptată.

Deși inițial aleseseră o dată pentru a-și lega destinele, viața de artist le-a dat planurile peste cap și, spune Alex Velea, nunta nu va mai avea loc.

Nu, nu a fost anulată, ci doar amânată și nu se știe dacă evenimentul se va mai desfășura anul acesta.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față. În curând sper (n.r.:că o va vedea pe Antonia în rochia de mireasă). Nu știu dacă până la sfârșitul anului, dar veți afla cu siguranță” , a mărturisit Alex Velea, în cadrul unei emisiuni TV.

Cu sau fără nuntă, în ceea ce privește viața personală, Alex Velea se declară un bărbat fericit și un om foarte norocos. Dumnezeu, spune el, i-a dat tot ce și-a dorit.

Cât despre cea care urmează să îi devină soție, artistul are numai cuvinte de laudă. Pentru el, Antonia este jumătatea perfectă, echilibrul lui și femeia care l-a învățat ce este fericirea.

„Avem o căsuță minunată, Dumnezeu ne-a dat și norocul ăsta, să ne găsim casa pe care ne-o doream foarte mult. Ea este mai răbdătoare decât mine, dar încerc să mă educ și eu în stilul ăsta. Ea aduce echilibrul în casă, e mai ordonată decât mine și mai cerebrală decât mine. Antonia este femeia căreia îi datorez viața și fericirea mea și nu există cuvinte care să descrie ce simt eu pentru ea sau să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut din mine”, a precizat artistul.