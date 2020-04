In articol:

Ultimele glumițe cu multe subînțelesuri dintre Iancu Sterp și Emy Alupei au dus la o serie de comentarii la Survivor România, ambele tabere fiind puțin surprinse de situația creată între războinic și cântăreața de muzică trap. ”Cine se tachinează, se iubește”, a venit imediat replica lui Ghiță, apoi și rivalii cântăreței au început să bată niște apropouri ”amoroase”.

Emy și Iancu s-au tachinat în Consiliu

Emy a declarat în Consiliu că Iancu se ia numai de ea și, firește, cum are o fire vulcanică, vine și ea cu un comentariu acid la adresa carismaticului concurent. Pe de altă parte și războinicul a avut ceva de spus pe marginea subiectului creat despre el și faimoasă. ”Eu nu am nimic cu Emy, mai glumim și noi, să mai treacă puțin vremea. Am acasă iubită, nu o trădez”, i-a zis Iancu lui Dan Cruceru, însă, apoi, în mod surprinzător i s-a adresat cântăreței. ”Eu nu te urăsc! Spui că sunt rău acum? Dar când ți-am dat de dimnineață cafea nu mai eram rău? Eeeee...Hai nu mai fi supărată pe mine”, a spus, cu zâmbetul pe buze, bărbatul, semn că artista de trap nu îi este totuși indiferentă.

Eu văd acolo doi copii”

În mod surprinzător, acasă, din fața televizorului, oamenii din preajma războinicului văd lucrurile diferit. Dacă Denisa, iubita lui, a observat că artista îl place cu adevărat pe Iancu, ei bine, mama lui a avut o altă părere și anume...că băiatul ei nu joacă niciodată la două capete.

Foștii concurenți de la Puterea dragostei, cei care îl cunosc bine pe războinic, au și ei păreri. De pildă, Alex Zănoagă aruncă bomba despre Iancu Sterp și Emy de la Survivor și, într-o intervenție la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, difuzată pe ”WOWbiz.ro”, a avut o reacție amuzantă și sinceră! ”Eu văd acolo doi copii, ei se înțeleg și se înțeapă fiindcă au aceeași vârstă, aceleași pasiuni, aceleași cuvinte...Ea se uită cu alți ochi la Iancu, este evident, dar pentru el, din câte îl știu eu, nu este decât o joacă...din plictiseală. Nimic mai mult! Are iubită acasă, o respectă și o iubește”, a comentat Alex.