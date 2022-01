Alex Zănoagă, în lacrimi după despărțirea de Simina! Ce s-a întâmplat în casa lor, la două zile după ce el și-a făcut bagajele și a plecat: „A plâns”

In articol:

Simina Loica și Alex Zănoagă trăiesc o frumoasă poveste de iubire încă de pe vremea primului sezon Puterea Dragostei. Cei doi foști concurenți ai competiției fenomen au împreună un băiețel, pe Dominic, s-au căsătorit și s-au mutat împreună. Simina și Alex au parte de mici certuri, la fel ca-n alte cupluri, însă recent aceștia au simțit nevoia să ia o pauză.

Mai precis, cei doi amorezi au stat o săptămână unul fără celălalt, ca mai apoi să revină împreună.

Citeste si: Marinescu și Maria, din nou împreună, în casa Puterea Dragostei! Cum a decurs prima întâlnire, la patru luni de la despărțire: "Șefa ta tot eu rămân"

Alex a mers înapoi la părinții lui, iar Simina a rămas cu Dominic pentru o scurtă perioadă. În cele din urmă, cei doi și-au mai dat o șansă, pentru binele familiei, al copilului, iar acum încearcă să facă totul cum trebuie. După ce Alex a dezvăluit pentru WOWbiz.ro, că: ”Este adevărat, au existat o serie de certuri între noi. Am fost supărați din motive pe care încă nu le pot spune. Eu am plecat de acasă! Am stat separați câteva zile. Toți știu că noi locuiam de aproape un an într-un apartament în Militari, renunțasem la a mai sta împreună cu părinții mei. Astfel că, atunci când ne-am certat, am luat decizia ca eu să mă duc în casa a lor mei, iar Simina să rămână la apartament. A fost o perioadă dificilă pentru amândoi, însă, acum, încet, încet, sper ca totul să revină la normal. De ieri, ne-am împăcat cât de cât, de dragul lui Dominic, în special. Avem un copil împreună, pe care ambii îl iubim ca pe ochii din cap, în plus, si între noi sunt sentimente puternice. Vom vedea ce va urma! Acum, repet, încercăm să fim iar ca înainte”.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Simina Loica, primele declarații după împăcare

Simina de la Puterea Dragostei a vorbit și ea pentru prima dată după împăcarea cu Alex Zănoagă. Bruneta a ținut să spună că soțul ei a izbucnit în lacrimi, atunci când și-a văzut fiul.

, a spus Simina Loica.

Citeste si: Simina Loica aruncă bomba la scurt timp după ce a risipit zvonurile despărțirii de Alex Zănoagă: „Ce bine e cu Sorinel”

Mai mult decât atât, Simina susține că Alex și-a schimbat și comportamentul față de ea, iar acum este mult mai atent. ” Comportamentul este mult mai apropiat și vrem să o luăm mai ușor. Noi ne certam din lucruri mărunte, iar de duminică am început să avem un comportament mai bun", a adăugat aceasta.

Distribuie pe: