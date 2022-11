Alex Zănoagă și Bobicioiu au îngropat trecutul și au decis să facă pace! Cum se înțeleg în aceste momente: "Nu mai avea rost"

In articol:

După o perioadă bună în care și-au aruncat cuvinte grele și chiar au ajuns să se lupte în cușca MMA, fostul și actualul Siminei Loica au decis să îngroape trecutul.

Alex Zănoagă a declarat recent, în cadrul unui interviu, că el și Bobicioiu au hotărât să facă pace. Iată cum au ajuns la această concluzie!

Ce s-a întâmplat între Alex Zănoagă și Bobicioiu după lupta din cușcă?

Alex Zănoagă și Bobicioiu au revenit la relații mai bune, după ce s-au luptat în ring, în urmă cu o lună. Fostul soț al Siminei Loica susține că acum se înțelege bine cu actualul iubit al brunetei și nu mai au nimic de împărțit: "Cu Bobicioiu mă înțeleg bine. Am fost să-l iau pe Dominic de la ei, că ei n-au putut să mi-l aducă, că făceau grătar. Am fost acolo unde stau ei și am intrat în curte, l-am salutat, nu mai am nimic cu el. Până la urmă copilul o să crească mare și mai încolo o să vadă certuri, nu avea rost. Am fost, ne-am bătut în cușcă, dar gata, nu mai avea rost. Nu avem de ce să continuăm cearta, că nu avem de ce.", a declarat Alex Zănoagă, potrivit spynews.ro.

Alex Zănoagă [Sursa foto: Captură video]

Cum se înțelege Alex Zănoagă cu Simina Loica, în plin proces de divorț?

Alex Zănoagă și Simina Loica s-au despărțit oficial de câteva luni bune, iar în prezent sunt în proces de divorț. Chiar dacă acum nu mai formează un cuplu și fiecare își vede de viața lui, cei doi sunt nevoiți să păstreze legătura, și asta pentru că au împreună un fiu: "Cine știe ce o avea în cap (n.r. Bobicioiu) dacă vede că mai vorbesc cu Simina, vede că ne înțelegem, dar noi când vorbim, vorbim strict de copil.

Am zis că dacă n-am putut să ne înțelegem bine împreună, atunci pentru copil al trebui. Ne înțelegem foarte bine (n.r. el și Simina), ne înțelegem ok pentru ăsta mic. Suntem ok, chiar suntem bine.", a mai spus Alex Zănoagă, pentru sursa menționată.

Alex Zănoagă și Simina Loica [Sursa foto: Captură KANAL D]