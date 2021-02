Alexander Zudor, dat în judecată de fosta soție! Iată motivul pentru care femeia l-a adus în fața instanței

In articol:

Alexander Zudor a intrat în atenția publică după ce a fost arestat preventiv pentru câteva fapte haucinante: viol și alte două tentative de viol. Acum se află în plin proces de judecată, însă nu este pentru prima oară când se află în fața magistraților.

Chiar fosta lui soție l-a dat pe mâinile judecatorilor în urmă cu doar câțiva ani. Iată ce a avut să-i reproșeze femeia în legătură cu copiii pe care îi au împreună.

Alexander Zudor

Alexander Zudor s-a judecat cu fosta soție

În urmă cu doi ani, fosta soție a actorului a înaintat un proces civil împotriva lui, solicitându-i acestuia să plătească pensia alimentară a celor doi copii. Se pare că după ce și-a părăsit familia pentru amantă, bărbatul a uitat și de îndatoririle pe care le are față de proprii copii, iar fosta nevastă a fost nevoită să-l oblige în instanță să plătească. Femeia a renunțat la proces după ce Alexander Zudor s-a plâns că nu are un venit stabil, iar de multe ori nu are bani nici mărcar să se întrețină pe el!

Alexander Zudor [Sursa foto: Gândul.ro]

Actorul, anchetat pentru trei fapte atroce

Prima faptă s-a petrecut pe 1 noiembrie, în jurul orei 23:30. Alexander

Zudor ar fi abuzat o femeia care se întorcea spre casă. Cu fața acoperită, a amenințat-o cu un cuțit, a împins-o între câteva autoturisme și a violat-o. Polițiștii de la Secția 18 nu au reușit să-l identifice pe agresor, iar acesta a mai avut încă două victime, care, însă, au scăpat de abuzurile sale sexuale.

„Ulterior, la aceeaşi subunitate de poliţie, s-a prezentat o femeie care reclama faptul că, în data de 5 decembrie 2020, în jurul orei 21:30, în timp ce se deplasa pe o stradă din Sectorul 5, a fost agresată fizic de către o persoană necunoscută, care, sub ameninţarea unui obiect tăietor, a încercat să o împingă spre un teren viran, fapt ce i-a creat o stare de temere”, potrivit Poliției Capitalei.

Alexander Zudor [Sursa foto: Gândul.ro]

A treia oară a fost cu noroc pentru oamenii legii! Pe 15 decembrie 2020, în jurul orei 21:00, o femeie a reclamat la poliție că a

fost agresată în scara blocului de un bărbat cu mască pe față, care a intrat după ea în lift și a amenințat-o cu un cuțit pentru a întreține raporturi sexuale cu el.

Polițiștii l-au văzut pe agresor datorită camerelor de supraveghere amplasate în scara blocului, iar după mai multe zile de filaj, Alexander Zudor, suspectul principal, a fost prins și arestat preventiv.

Alexander Zudor, în arest preventiv

Alexander Zudor [Sursa foto: Gândul.ro]

În urmă cu trei zile, actorul a fost săltat de la domiciliu de oamenii legii. De asemenea, aceștia au avut și un mandat de percheziție al domiciliului său. Pe numele actorului, un judecatăr a emis și un mandat de arestare preventivă, valabil 30 de zile. Totodată, Alexander Zudor a vrut să stea în arest la domiciliu, însă magistrații i-au respins cerea.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, în dup nr. 8002/P/2020. Dispune arestarea preventivă a inculpatului ZUDOR ALEXANDER pentru o perioadă de 30 de zile (cu începere de la data de 02 feb. 2021, mandatul fiind valabil până la data de 03 martie 2021, inclusiv). Emite mandatul de arestare preventivă nr. 17/UP/2021. Respinge, ca nefondată, cererea inculpatului de a se lua împotriva sa măsura preventivă a controlului judiciar ori cea a arestului la domiciliu”, au decis magistrații.