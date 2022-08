Alexandra a pierdut sarcina? Iubita lui Codruț mărturii tulburătoare: "Nu mai vreau să trec prin ce am trecut" | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Cărare a fost extrem de emoționată după mesajul scris de fetița ei, Beatrice, în care micuța îi spunea că o iubește foarte mult. Prezentă în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, împreună fiica ei, Alexandra a dezvăluit că a făcut o criză la Istanbul atunci când a primit scrisoarea de la Beatrice, a plâns mult și i-a zis surorii sale, Adriana,

Alexandra a pierdut sarcina?

că nu poate sta fără fetiță. Alexandra a declarat că în timpul școlii, Beatrice locuiește cu bunica, dar în vacanțe, este numai cu ea. Din păcate, anul acesta, nu pot pleca în străinătate împreună, întrucât fostul soț nu i-a dat procură și este de negăsit.

În urmă cu ceva timp, din declarațiile pe care le făcea, se înțelegea că Alexandra ar fi fost însărcinată. Nu s-a mai știut nimic de ea, însă acum a deschis acest subiect și a explicat situația. Tot ce i s-a întâmplat a făcut-o să nu își mai dorească un timp copii.

"Băiat nu vreau. Nu pot, nu am cum. Nu știu de ce, dar nu simt că pot să fiu mamă de băiat. În schimb, o fetiță m-aș mai dori, dar momentan nu este cazul, pentru că am trecut prin niște experiențe foarte urâte în aprilie, mai și am lăsat-o baltă dorința de a mai avea încă un copil." , a mărturisit Alexandra.

Fiica Alexandrei, adevărul despre relația dintre mama ei și Codruț

Alexandra și Codruț încă sunt un cuplu urmărit de public. Chiar dacă relația lor a trecut prin multe obstacole, dragostea lor cu năbădăi rezistă și se regăsesc mereu. Fiica Alexandrei, în vârstă de 7 ani, Beatrice, a spus adevărul despre statusul relației mamei ei din prezent și ce părerea are ea despre Codruț.

"Iubitul lui mami este Codruț. El stă toată ziua în pat pe telefon, mami îi cere bani și el nu îi dă, îmi dă doar mie. S-au împăcat, doar că mami uneori minte. Vorbesc mereu la telefon.(...) Mie îmi place foarte mult de Codruț. Mă călărește, se joacă cu mine. Odată, mami l-a desenat cu carioca. L-am desenat și eu. Când o să îl văd pe Codruț, o să sar în brațele lui și o să îi spun că mi-a fost dor de el.", a declarat fetița Alexandrei, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

