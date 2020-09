Alexandra Dobre [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Dobre are 27 de ani și a lucrat ca stewardesa in Anglia, cu sediul pe aeroportul Luton. Din păcate, pandemia de coronavirus a lăsat-o fără loc de muncă. Astfel, românca s-a reprofilat și s-a apucat de o afacere mult mai bănoasă, dar periculoasă. Alexandra a fost prinsă cu mai multe pachete de cocaină în geantă și astfel a fost reținută de autoritățile străine.

Potrivit Daily Star, Alexandra, disperată că nu are unde să muncească, s-a angajat la un barbat, care a pus-o să livreze pachete cu cocaină. Politistii englezi au prins-o și au găsit în posesia ei șase pachete cu cocaină.

Cu ce pedeapsă s-a ales Alexandra

Oamenii legii au gasit alte 81 de pungi de cocaină în dormitorul unui apartament, care se afla în apropierea locului unde Alexandra distribuia drogurile. Autoritățile străine au descoperit 19.4 grame de cocaină, care aveau o valoare de aproximativ 2000 - 2800 de euro, plus alți 500 de euro cash. Alexandra s-a ales cu o condamnare de 28 de luni de inchisoare, după ce și-a recunoscut fapta.

"A fost insotitoare de zbor timp de cativa ani, la diferite companii aeriene. A fost bine platita. Si-a pierdut slujba in primavara acestui an si si-a pierdut locul de cazare ca urmare a acestui fapt. Ea nu avea idee ce ar putea sa faca in continuare.", a declarat Paul Cliff, avocatul Alexandrei.

Tot avocatul a mai spus Alexandra a fost ademenită de bărbatul care a pus-o sa distribuie droguri, care i-a promis o chirie redusă a unui apartament. "De la arestarea ei, el a disparut si nu a mai putut fi contactat", a spus Paul Cliff.

Pe de altă parte, judecătorul David Fletcher a spus că tânăra trebuie să înțeleagă ceea ce a făcut. "A fost o substanta de clasa A, consumul careia provoaca nenorocire. Ai fost o roata importanta a mecanismului de aprovizionare a acestui drog", i-a transmis judecatorul Alexandrei.